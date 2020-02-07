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武漢肺炎／桃機徵檢疫站助理月薪40K 十小時就額滿

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
疾管署昨向全國發出徵才令，應聘工作為期6個月的桃園國際機場檢疫站工作，加強邊境防疫，月薪從3萬4元至4萬元不等，而且每日有通勤交通費津貼500元，消息公布僅十小時就額滿，疾管署一樓今下午排滿面試者。記者陳婕翎／攝影

武漢肺炎疫情不斷，我國昨日疫情最嚴峻，一口氣新增5名確診病例。疾管署昨向全國發出徵才令，應聘工作為期6個月的桃園國際機場檢疫站工作，加強邊境防疫，月薪從3萬4元至4萬元不等，而且每日有通勤交通費津貼500元，消息公布僅十小時就額滿。

據疾管署提供徵才資料顯示，徵才者資格雖有提到有護理師資格、全民英檢初級或相當等級英文檢定者最好，但其實只要符合大學以上畢業者都有應徵資格，其工作內容為協助回收旅客入境健康聲明卡及健康評估等相關服務，今面試程序通過後，最快明天就可開始上工。

對於40Ｋ站上防疫最前線，有些民眾認為月薪令人心動，但也有人認為有點廉價，但報名仍然非常踴躍，徵才消息公布不到半天就已經額滿，也有網友反應，建議可以有候補人員，如果正值人員不夠時，也可以即時通知。

疾管署昨向全國發出徵才令，應聘工作為期6個月的桃園國際機場檢疫站工作，加強邊境防疫，月薪從3萬4元至4萬元不等，而且每日有通勤交通費津貼500元，消息公布僅十小時就額滿。圖／擷取自疾管署臉書

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