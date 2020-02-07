武漢肺炎／桃機徵檢疫站助理月薪40K 十小時就額滿

武漢肺炎疫情不斷，我國昨日疫情最嚴峻，一口氣新增5名確診病例。疾管署昨向全國發出徵才令，應聘工作為期6個月的桃園國際機場檢疫站工作，加強邊境防疫，月薪從3萬4元至4萬元不等，而且每日有通勤交通費津貼500元，消息公布僅十小時就額滿。

據疾管署提供徵才資料顯示，徵才者資格雖有提到有護理師資格、全民英檢初級或相當等級英文檢定者最好，但其實只要符合大學以上畢業者都有應徵資格，其工作內容為協助回收旅客入境健康聲明卡及健康評估等相關服務，今面試程序通過後，最快明天就可開始上工。