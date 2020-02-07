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民眾隱匿旅遊史 台東縣衛生局開罰3萬元

聯合報 / 記者尤聰光/台東縣即時報導
台東縣1民眾因出現呼吸道症狀求診時隱匿旅遊史，衛生局今天開罰3萬元。圖／台東縣衛生局提供

台東縣衛生局今天發布新聞稿指出1民眾至大陸旅遊返台後，因出現上呼吸道症狀，就醫經醫師詢問TOCC（旅遊史、職業別、接觸史及是否有群聚感染狀況），個案否認未告知，經醫師以健保卡查驗後發現有出入境資料才坦承，行為嚴重造成醫護人員暴露疑似傳染危險性，縣衛生局獲報開罰3萬元。

縣衛生局表示，該民眾經醫師健保雲端查驗發現14天內有出入境資料，個案才如實陳述，所幸後續檢驗結果為陰性排除，但個案行為已造成醫護人員未著防護裝備暴露疑似傳染危險性和醫院防疫漏洞風險中，依違反傳防法第69條規定，處個案罰款3萬元整。

衛生局長黃明恩表示，針對民眾就醫有任何刻意隱匿行為，衛生局決不寬待，請民眾切勿以身試法，並再次呼籲如有急性呼吸道感染症患者，應避免出入公共場所及醫療院所。返國14日內出現有發燒、呼吸道症狀時，請撥打疾管署防疫專線1922或衛生局24小時通報專線0975-288155，依指示配戴口罩，衛生機關將協助後送就醫診療。就醫時主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

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