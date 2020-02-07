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400名大陸漁工回不來 漁業署指外籍移工可媒合轉漁工

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
約400名返鄉過年的大陸漁工，因武漢肺炎疫情無法返台工作，影響超過200多艘台灣漁船作業。本報資料照片

因應這波武漢肺炎疫情，有高達400名大陸漁工暫時無法回到台灣工作，造成漁工短缺。農委會傾向輔導漁民轉請其他外籍漁工，並協調勞動部縮短申請流程，或讓在台灣的其他移工移轉工作，希望盡快補足漁業人力，解決燃眉之急。

農委會漁業署的統計，現階段台灣的外籍漁工約有9000多人，大陸漁工有1200人，大多數都在北區沿海工作。這次回大陸訪鄉過節的大陸漁工有400人，也因為武漢肺炎的疫情，現在這400人無法回台工作。

至於有沒有可能請台灣人上船工作，補足缺工，農委會漁業署副署長王正芳表示，現階段漁業署僅補助國人從事遠洋捕魚。另也與海事學校合作，鼓勵國人上船工作，但以現階段的需求來說，緩不濟急，且國人的意願低。

他說，現在要務實解決漁工缺乏的問題，已經協調勞動部協調，縮短船主申請外籍漁工的時程。但從申請到外籍移工真的來工作，前後需要一個月。他認為可以透過國內仲介媒合，已經在台灣的外籍移工可以直接移轉做漁工，是比較快且可行的作法。

王正芳表示，過去台灣聘用很多大陸漁工，但這幾年大陸經濟發展起飛，已經越來越少大陸漁工來台，從原本的8000、9000人，減至現在去年底的最新統計約1200人。他說，我國的漁船作業有魚季，原則上6月以前作業比較少，透過移轉外籍漁工的方式，補足人力，盡量減少漁民衝擊。

武漢肺炎 漁業署 移工
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