大陸漁工回不來 漁民：盼4月黑鮪魚季前疫情平息

農委會漁業署統計約400名返鄉過年的大陸漁工，因武漢肺炎疫情無法返台工作，影響超過200多艘台灣漁船作業；這些大陸漁工原本工作地點在新北、基隆、宜蘭等地，漁會表示一定有影響，但為了防疫，還是必須遵循政府政策，否則後果不堪設想。

宜蘭頭城區漁會總幹事鄭讚福表示，頭城地區外籍（含大陸漁工）約有一兩百名，近期正好是白帶魚的季節，需要大量人力去釣。現在大陸漁工暫時無法回來，部分近海漁船只能轉型，暫時轉捕撈其他、需要較少人力的魚種。他也提到，現在白帶魚盛產，但年後消費急凍，附近的餐廳業績少了兩三成，可能消費市場暫時也不需要這麼多魚。

鄭讚福表示，大陸漁工都是船主合作很多年的漁工，雙方合作愉快，現在不能回來確實有點麻煩，但為了防疫需求，漁船也都願意配合。短時間因應可以轉聘其他的外籍漁工，但外籍漁工語言不通，請了還要訓練到了解作業流程，不見得能夠很快上手，還是期待疫情能夠盡快過去。

蘇澳區漁會常務監事陳月英表示，南方澳地區大陸漁工約有幾十名、影響40、50艘船，這些大多都是沿近海的小船。雖然這幾年雇用大陸漁工已經減少很多，但這些大陸漁工都跟了船主很多年，就算疫情過去，應該也還是會重新聘回。

陳月英說，這些近海的小船，都以捕撈白帶魚、紅目鰱、拖網等，即使是剛剛過完年，但只要好天氣漁船就會搶著出海，現在有的船沒有漁工只能稍歇。就算轉聘外籍漁工，也會有等待的空窗期，船主都希望疫情能盡快過去，否則到今年4月開始，就是黑鮪魚季，屆時沒有漁工將會更麻煩。