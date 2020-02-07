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李文亮之死 龍應台：社會若醒覺 重如泰山
新型冠狀病毒疫情嚴峻，被喻為這次疫情「吹哨人」的眼科醫師李文亮昨晚病逝，前文化部長龍應台今早在臉書寫道：「悲傷若是一時的集體發洩，他的死，輕如鴻毛。悲憤若是深沉的社會醒覺，轉化成巨大的改變的力量，他的死，重如泰山。「他一定會希望，他的孩子，會在一個開放的、誠實的、新鮮的空氣裡長大」。
大陸眼科醫師李文亮早在去年12月30日就發出一條有關華南海鮮市場有人染上SARS的警訊，未料卻被以散布謠言加以訓誡，而新型冠狀病毒疫情卻日益嚴峻，連這位被形容是疫情的吹哨人也染病，昨晚病逝，引起各界關切。
前文化部長龍應台今早在臉書上寫道：
「眼科醫生李文亮。
發現病毒傳染，12月30日發出警告。
被國家機器以散佈謠言之罪加以懲罰。
他繼續照顧病人。
他自己染病。
他2月6日晚上死亡。
他34歲，妻子懷孕中。
悲傷若是一時的集體發洩，他的死，輕如鴻毛。
悲憤若是深沉的社會醒覺，轉化成巨大的改變的力量，他的死，重如泰山。
他一定會希望，他的孩子，會在一個開放的、誠實的、新鮮的空氣裡長大」
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