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疫情肆虐 觀光估3月底前損失1200億

聯合報 / 記者侯俐安／台北報導
大陸武漢疫情沒有緩和的跡象，昨天桃園機場下飛機的旅客幾乎全部戴上口罩。 記者鄭超文／攝影

武漢肺炎疫情持續延燒，對觀光、旅行產業的衝擊擴大，觀光旅行業者連日喊苦，業者昨估計一月廿四日至三月底，疫情造成一千兩百億元損失，觀光紓困案卻遲未出爐。交通部昨表示，將協助業者取回暫停陸客來台與暫停出團赴陸旅遊的墊付款，今將完成行政程序，二月底前完成撥付。

交通部上月卅日與業者開會，提出五項紓困、振興方案，但多項策略都需跨部會協調，迄今未拍板最終方案。旅行業品質保障協會及中華民國旅行商業同業公會全國聯合會昨召開記者會，全聯會理事長蕭博仁表示，不只大陸，越南、泰國、緬甸等東南亞團都陸續取消，初估旅行業「災損」達一千兩百億元。

蕭博仁說，許多旅行社員工已留職停薪、領半薪或資遣，尤其專營陸團的旅行社，慘況將可能持續到五、六月，業者配合政策停團並代墊款項，盼政府能先撥付，另外，台灣禁止大陸人來台，但移民署收取規費一人六百元卻是台灣旅行社先代墊，「既然不來，能先退款嗎？」

業者也指出，航空公司三至五月退訂金，先前允諾會請航空公司及旅館針對三月後的訂金提出協商辦法，但目前為止都沒有實際作為，各航空公司除部分航空公司的部分大陸線團體到三月底可退訂金外，其餘大部分的航空航線機位訂金仍不可退或延轉日期。

交通部證實，部長林佳龍已下令，針對上月底協調陸客提早離境、至二月底前均暫停出大陸團、暫停接陸客來台團等三項業者的損失，優先辦理彌補措施，全力趕在本周內完成內部行政流程，並趕在二月底前協助業者完成取款。

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