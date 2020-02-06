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台灣與中國無異？武漢肺炎威脅，國家干預界線何在？

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好消息！246名包機台商一採全陰性 但有症狀者需再採檢

聯合報 / 記者陳婕翎楊雅棠／台北即時報導
首批返台247名武漢滯留台商健康狀況備受關注，由於日前有一名台商確診，指揮中心不敢掉以輕心。中央疫情指揮中心今晚公布，除確診個案外，其餘246名返台者第一次採檢結果出爐，全數都是陰性。記者楊雅棠／攝影

首批返台247名武漢滯留台商健康狀況備受關注，由於日前有一名台商確診，指揮中心不敢掉以輕心。中央疫情指揮中心今晚公布，除確診個案外，其餘246名返台者第一次採檢結果出爐，全數都是陰性，但有呼吸道或發燒症狀者，則須待第二次採檢，最高規格防疫。

自武漢返台的台商團，截至目前有五人仍待在收治負壓隔離病房，一人為確診個案，安置處兩百四十二名集中隔離檢疫者持續密切健康監測，其中五人有症狀，多是咳嗽，也有發燒者，其中二人後送醫院採檢。

王必勝說，與之前武漢回來居家檢疫者在醫院採兩次不同，集中隔離者檢疫結果陰性會先繼續觀察、隔離；回安置處的兩人，為抵達桃機檢疫時有不適症狀三名隔離者中，檢驗呈陰性的兩人，目前已入住隔離所。

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