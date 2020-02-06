最懂你！ 聯合新聞網全新改版

聯合新聞網（udn.com）即日起全新改版，做為全台新聞網站的領導品牌，udn.com 發揮技術創新與新聞價值專長，透過大數據精準演算推薦個人喜歡的新聞，並搭配簡潔大方的設計介面，帶給使用者最佳的瀏覽體驗。

全新的聯合新聞網定位「最懂你的新聞網站」，面對資訊爆炸與超高網速的時代，udn.com 以深化讀者經營做為核心目標，聯合線上執行長孫志華表示，我們非常努力爭取用戶、經營讀者，並嘗試使用各種數位工具與 AI 演算深化使用者關係、留住使用者。udn.com 的數據思維不只發生在數位編輯端，而是發生在整條內容產業鍊上，我們無時無刻都在了解使用者的需求，透過各種數位工具以及演算法，udn.com 也逐漸達成內容推薦精準及業務廣告精準的目標。

新版的聯合新聞網延續支援多載具的特色，不論是桌機、筆電、平板、手機等皆能輕鬆瀏覽，閱讀介面更加簡潔清爽之餘，也增加了許多新的功能，包括《自訂導覽頻道順序》、《聽新聞》、《追蹤新聞關鍵字》等；另外，我們還為使用者量身打造「猜你喜歡」的推薦系統，依照個人閱讀行為，選擇每個人專屬的內容推播，隨時輕鬆掌握新聞不落後。

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