快訊

鷹龍爭霸：印太軍事圍堵，重演東亞冷戰？

「不容許中間人居中邀功」 蘇貞昌怒提包機返台4要求

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸漁工來不了！ 200多艘台灣漁船作業停擺

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
原本在台灣工作的400名大陸漁工，因春節返回大陸與家人團聚，現在「回不來」了。本報資料照

因應武漢肺炎疫情，今天起14天內曾經入境或居住於中國、香港、澳門的外籍人士，暫緩入境，導致原本在台灣工作的400名大陸漁工，因春節返回大陸與家人團聚，現在「回不來」。農委會漁業署推估，受到影響的將近200、300艘漁船，無法出海捕魚。

農委會漁業署漁政組簡任技正劉福昇表示，大陸漁工已經在台灣生活，也領有識別證，如同在台灣的大陸配偶一般，是因為春節返鄉過年，現在因應武漢肺炎的防疫措施，現在沒辦法回到台灣的漁船工作。

漁業署表示，大陸漁工現階段不能回台，也是配合中央疫情指揮中心的政策，只要解除大陸籍人民入境的限制，就會恢復；現階段台灣的漁船，請不到人，因此將與勞動部協調，轉向引進東南亞漁工，原本申請要50天的時間，現在縮短為14到20天。

劉福昇表示，剛好這段時間，其實正好過年，漁船正好都回到漁港內休息，約有一個月時間讓漁船休息整補。漁業署提供漁船週轉金紓困，至少會有兩周不能出海，影響不小，這些漁船約有200多艘，分布在基隆、宜蘭、新北等區域。

漁業署 武漢肺炎 疫情
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

武漢包機爭議 綠委：台灣人與台商不是肉票

武漢肺炎重創觀光業 全國旅行公會向交通部長陳情求助

避免無法入台 航空公司籲搭機前告知旅遊史

武漢包機爭議 邱顯智：若掌握證據 應依法告發徐正文

相關新聞

大陸漁工來不了！ 200多艘台灣漁船作業停擺

因應武漢肺炎疫情，今天起14天內曾經入境或居住於中國、香港、澳門的外籍人士，暫緩入境，導致原本在台灣工作的400名大陸漁...

鑽石公主確診20例1台人中鏢 基隆港通關人員成危險群？

鑽石公主號今天再有10人確診武漢肺炎，連同先前10人已有20人確診，該船1月31日曾進基隆港，船上2000多名遊客下船趴...

觀光紓困 比照SARS期間方案

武漢肺炎疫情衝擊觀光旅宿、交通、餐飲等產業，行政院昨指出，政院已研擬針對受影響產業推出紓困與振興方案，由政務委員龔明鑫協助各部會盤點相關資料。經濟部則表示，紓困方案參考SARS期間，初步擬定展延業者貸款期限，適用業別、補貼上限則待討論。

疫情衝擊觀光 導遊盼政府伸援

武漢肺炎疫情衝擊觀光業，政府提紓困方案，中華民國觀光導遊協會理事長許冠濱昨表示，目前紓困方案僅針對旅行社資方，像導遊沒有雇主，從總統大選前陸客團不來，導遊就面臨斷炊，現又碰上疫情，對導遊雪上加霜，希望政府對導遊伸出援手。

興建近400年 台灣第一城台南出土

台灣第一城終於出土。興建於荷治時期、大約一六三○年代的台南市安平大員市鎮，在成功大學考古所努力挖掘下昨天首度重見天日。

遠東集團寒冬送暖 7500小時免費長照與公益餐食

近年醫療環境進步，現代人平均餘命不斷延長，根據統計2018年台灣65歲以上人口比例逾14％，已邁入高齡化社會，預計最快將於2026年進入「超高齡社會」。長期關注此議題的遠東集團，今年適逢70歲生日，號

熱門新聞

桃園首例！中壢男子武漢回來 限居家檢疫卻趴趴走開罰

全球疫情地圖／日本確診第35例！台灣增至11例 各國狀況一次看

大陸疫情整理包／湖北新增確診3,156例！ 陸共490例死亡

國民黨：徐正文言行與黨無關 黨員涉擾防疫祭黨紀

擅發言致包機觸礁 國民黨嚴查徐正文不排除祭黨紀

武漢台人「老弱婦孺」沒先撤？ 名單有玄機引網怒火

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。