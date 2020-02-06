大陸漁工來不了！ 200多艘台灣漁船作業停擺

因應武漢肺炎疫情，今天起14天內曾經入境或居住於中國、香港、澳門的外籍人士，暫緩入境，導致原本在台灣工作的400名大陸漁工，因春節返回大陸與家人團聚，現在「回不來」。農委會漁業署推估，受到影響的將近200、300艘漁船，無法出海捕魚。

農委會漁業署漁政組簡任技正劉福昇表示，大陸漁工已經在台灣生活，也領有識別證，如同在台灣的大陸配偶一般，是因為春節返鄉過年，現在因應武漢肺炎的防疫措施，現在沒辦法回到台灣的漁船工作。

漁業署表示，大陸漁工現階段不能回台，也是配合中央疫情指揮中心的政策，只要解除大陸籍人民入境的限制，就會恢復；現階段台灣的漁船，請不到人，因此將與勞動部協調，轉向引進東南亞漁工，原本申請要50天的時間，現在縮短為14到20天。

劉福昇表示，剛好這段時間，其實正好過年，漁船正好都回到漁港內休息，約有一個月時間讓漁船休息整補。漁業署提供漁船週轉金紓困，至少會有兩周不能出海，影響不小，這些漁船約有200多艘，分布在基隆、宜蘭、新北等區域。