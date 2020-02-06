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鑽石公主確診20例1台人中鏢 基隆港通關人員成危險群？

聯合報 / 記者吳淑君／基隆即時報導
鑽石公主再增10名武漢肺炎確診病例，1月31日該船進基隆港，當天第一線通關人員恐成為「危險群」。圖／基隆港務分公司提供

鑽石公主號今天再有10人確診武漢肺炎，連同先前10人已有20人確診，該船1月31日曾進基隆港，船上2000多名遊客下船趴趴走，當天協助通關的第一線港公司，港警，海關，移民署人員成了「危險群」，各單位嚴密追蹤中。

基隆港東岸港口今天上午9點展開大消毒，凡是旅客進出、通關可能接觸的地方都噴藥消毒，一個地方也不放過。

台灣港務公司基隆港務分公司職業安全衛生處長林瑞才說，今天再傳出10人確診，他們也很緊張，追蹤當天港公司協助通關的有7、8人，也很怕會被感染，他們為此特別請教醫生和疾管署人員，需不需要控管隔離，得到的答案是不需要。

林瑞才說，1月31日鑽石公主停西岸，那天通關是走戶外，不是密閉室房間裡通關，防疫人員都在戶外，他們請教醫生，疾管署，接觸不超過30分鐘，且在空曠地區，所以這些人沒有安全顧慮。

港公司的人員有7、8人在第一線收健康聲明書，遊客下船要寫，在船下作業，他們的人沒上船。當天海關，移民署，疾管署人數有多少人他就不清楚，這階段都聽疾管署的規定辦理。當天疾管署的人有沒有上船他不太清楚。

他一一詢問自家員工，目前都沒有問題。之後有更強化應變措施嗎？記者問，他說，只要郵輪靠港，消毒人員就待命，旅客一走就消毒，希望將疫病阻絕在境外，不要進來。

基隆港港警總隊長廖材楨說，他已了解當天值勤員警，要求有不舒服要馬上告知，目前未接獲通報。

基港大樓今天大消毒。圖／基隆港務分公司提供
鑽石公主號今天再有10人確診武漢肺炎，連同先前10人已有20人確診，該船1月31日曾進基隆港，船上2000多名遊客下船趴趴走。記者吳淑君／攝影

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