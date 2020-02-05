親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
政治
軍事
綜合

興建近400年 台灣第一城台南出土

2020-02-05 23:50聯合報 記者修瑞瑩／台南報導

成大考古所所長劉益昌（前排右三 ）向台南市長黃偉哲（前排右五）解說台灣第一城的挖...
成大考古所所長劉益昌（前排右三 ）向台南市長黃偉哲（前排右五）解說台灣第一城的挖掘現場。 記者修瑞瑩／攝影
分享

台灣第一城終於出土。興建於荷治時期、大約一六三○年代的台南市安平大員市鎮，在成功大學考古所努力挖掘下昨天首度重見天日。

一六二四年由荷蘭人興建的熱蘭遮城，是台灣最早興建的城池，也就是現今的台南安平古堡所在地，在二○二四年即將建城滿四百周年，成大從二○一八年開始執行台灣學計畫，其中一項工作就是挖掘從未曾出土、位在熱蘭遮城東側的大員市鎮，也是台灣最早興建的市鎮。熱蘭遮城在二○○三年被挖掘出土。

成大考古所根據新發現的「一六四三年熱蘭遮市地籍登錄簿」，及成大建築系助理授黃恩宇套繪現代資料，加上雷達探地檢測，界定目前深埋在地下的大員市鎮大約輪廓，去年底試挖三個坑，果然挖中，昨天曝光挖掘坑是現今石門國小北側，從荷治時期地圖估計，大約是大員市鎮北緣。

「國外有的古蹟我們台灣也有。」國內考古界第一把交椅、成大考古所所長劉益昌興奮地向到場關切的台南市長黃偉哲與成大校長蘇慧貞解說。劉表示，在成功挖掘出四百年前的大員市鎮後，期待台灣有機會能夠透過荷蘭等國家，向聯合國申請跨域無國界的世界文化資產，也就是十七世紀大航海時代最重要的東印度公司曾經走過的足跡。

劉益昌表示，從挖掘坑可清楚看到清代大型磚造建築結構，不像是一般民房建築，而是寬度約八十公分的一堵牆，牆內外土的顏色明顯不同，經成大土木系教授李德河分析，牆內的土屬陸相，而牆外的土則是明顯的海洋沉積物。

荷治時期荷蘭所繪製的台南地圖，圖右側為熱蘭遮城、現今的台南安平古堡，圖左為大員市...
荷治時期荷蘭所繪製的台南地圖，圖右側為熱蘭遮城、現今的台南安平古堡，圖左為大員市鎮。 記者修瑞瑩／攝影
分享

劉益昌表示，顯見這堵牆就是當初用來阻擋海洋侵蝕陸地的海堤，牆外是台江內海，牆內就是大員市鎮，考古團隊成功地找到市鎮的邊界。從過去文獻記錄，從荷治時期到明鄭、清代都陸續修建海堤。

考古團隊陸續並在石門國小南側及現今的劍獅埕園區挖掘，發現清代的溝渠及房屋的基礎，而劍獅埕的地下則非常完整可以看到從荷蘭到清代層層的堆積。

劉益昌說，由於當地地勢低窪，過去歷代的興建都是向上堆積，很少向下挖掘，才能夠保存完整紀錄。

成大希望能繼續在安平挖掘，了解大員市鎮樣貌；黃偉哲昨也對台南「挖地三尺就有古蹟」相當高興，並承諾如有更多發現，會找適當地點做大面積開挖。

成大考古荷蘭

延伸閱讀

難得！興建近400年台灣第一城在台南首度出土

台灣第一城考古出土 極有機會登錄為世界文化遺...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

觀光紓困 比照SARS期間方案

2020-02-06 00:29

疫情衝擊觀光 導遊盼政府伸援

2020-02-05 23:51

幾經波折 武漢台商包機終於回來了

2020-02-04 00:17

防堵武漢肺炎！勞動部提五呼籲　雇主不得禁戴口罩

2020-01-28 17:37

華南海鮮市場野生動物交易處 存在大量新型冠狀病毒

2020-01-27 09:47

防社區傳染 陸官方要求：自武漢來的應登記居家14天

2020-01-26 13:37

武漢封城後做好這兩件事 抗煞醫：疫情可望數周內控制

2020-01-23 14:27

上完夜班衝去搭車 輕裝返鄉投票

2020-01-11 10:49

林佳龍批「獵巫」卸責 中市府駁：中火若沒減排 空汙更慘

2020-01-06 00:23

雲林宣傳車疑遭暴力？蘇治芬要道歉、張嘉郡控奧步

2019-12-27 17:24

遠東集團寒冬送暖 7500小時免費長照與公益餐食

2020-01-01 00:00
看更多

熱門文章

桃園首例！中壢男子武漢回來 限居家檢疫卻趴趴走開罰

2020-02-05 15:16

大陸疫情整理包／湖北新增確診3,156例！ 陸共490例死亡

2020-02-05 07:59

鑽石公主1月31日進基隆港 港公司：船上2694人都下船了

2020-02-05 13:42

全球疫情地圖／日本確診第35例！台灣增至11例 各國狀況一次看

2020-02-05 22:22

首批包機有台商確診 徐正文：當事人不在原名單內

2020-02-05 13:05

日本郵輪10名乘客感染武漢肺炎病毒 緊急送醫

2020-02-05 07:56

【重磅快評】陳時中的眼淚與蘇貞昌的官威

2020-02-05 12:29

新北居家檢疫3人失聯？侯友宜：查出3人均已出境

2020-02-05 10:17

鑽石公主號曾停靠基隆 郵輪總監：經典行程包括101、故宮和九份

2020-02-05 13:15

國民黨：徐正文言行與黨無關 黨員涉擾防疫祭黨紀

2020-02-05 19:15

診所一般垃圾被禁丟社區 遭嗆「你知道護士手多髒嗎？」

2020-02-05 08:12

新北2男1女居家檢疫失蹤 侯友宜：已全數出境

2020-02-05 10:33

武漢台人「老弱婦孺」沒先撤？ 名單有玄機引網怒火

2020-02-05 15:58

擅發言致包機觸礁 國民黨嚴查徐正文不排除祭黨紀

2020-02-05 19:59

獨／杭州封城 駐杭工作台人：杭州疫情如火箭般攀升

2020-02-05 10:28

影／第二批武漢台商包機5日返台生變 時間待定

2020-02-05 08:40

受武漢肺炎重創！國泰航空鼓勵全體員工放3周無薪假

2020-02-05 15:14

陸封27市抗武漢肺炎！眾人憂「下個危險區」恐影響全球

2020-02-05 19:55

僅出生30小時就確診！ 武漢肺炎恐能母嬰垂直感染

2020-02-05 18:41

日厚生省：鑽石公主號郵輪上 10名旅客感染武漢肺炎

2020-02-05 08:03

武漢肺炎疫情最新 湖北新增確診3,156例、死亡65例

2020-02-05 06:37

首專機返台確診武漢肺炎一例後 又傳2人出現症狀送醫

2020-02-05 15:03

10人確診…鑽石公主郵輪行程曝光 經日越台港

2020-02-05 10:41

台日防疫差很大？神人列「政策時間軸」揭5關鍵 網淚：給台灣讚

2020-02-05 21:44

台灣拒絕台胞返台？ 滯留武漢返民眾：我們真的很想回家

2020-02-05 11:37

陳時中忍喪母之痛衝防疫第一線 網友不捨又敬佩

2020-02-05 17:59

阻武漢肺炎…中國各省陸人禁來台 有旅遊史居家檢疫兩周

2020-02-05 14:52

首批包機台籍佔9成 徐正文：還有陸配跟台籍小孩回來

2020-02-05 16:05

國泰航空宣布3周無薪假 台灣辦公室500人受影響

2020-02-05 15:50

放行發燒、不給名單、未放弱勢 陸委會指中方三缺失

2020-02-05 16:08

公務員防疫照顧假 定調「給假不給薪、不影響考績」

2020-02-05 11:18

影／美國開發新冠病毒藥物專利 被武漢病毒所搶先註冊

2020-02-05 15:38

小民買不到 大官隨便拿？肺炎爆發的推手 原來在這裡...

2020-02-05 11:00

日本再增2武漢肺炎確診病例 第35例京都男為境內感染

2020-02-05 20:41

晉江男子自武漢返鄉跑攤致4千餘人隔離 傳包括10名台灣人

2020-02-05 12:11

武漢台商包機返國 沈富雄：國民黨這次得分最多

2020-02-05 11:08

兩岸協調失敗 湖北省台辦：900台胞無法返台非常失望

2020-02-05 17:29

護照上「China」被當中國人 她遊越南慘被趕出吉婆島

2020-02-05 12:02

第二批台商包機喊卡 母飆淚「為什麼不讓我們回家」

2020-02-05 14:58

台商包機武漢肺炎確診病例 徐正文：不在原名單

2020-02-05 16:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top