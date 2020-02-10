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新北環狀線1月31日正式通車 免費搭乘一個月

文 / 新北市政府捷運工程局 提供
新北市長侯友宜宣布捷運環狀線第一階段正式通車。 圖／新北市政府捷運工程局 提供

新北環狀線1月31日上午10點，於十四張站舉辦通車典禮，除新北市長侯友宜、台北市長柯文哲、交通部長林佳龍以及總統蔡英文等人出席外，亦邀請參與捷運環狀線推動的首長參與。新北環狀線從1月19日開始試乘，累計至30日近36萬人次搭乘，31日通車後於下午2點正式營運，自當天至2月29日止，為期1個月比照歷次新線通車實施優惠，持電子票證搭乘捷運的旅客，由環狀線各站進站或出站者，行經環狀線路段旅程免費。

新北市長侯友宜與台北市長柯文哲，在通車典禮結束後和與會貴賓搭乘環狀線列車，從十四張站到新北產業園區站，侯市長表示環狀線通車仰賴雙北合作，以及施工團隊的努力，感謝所有為環狀線付出的人。全長15.4公里的新北環狀線，建設總額約新台幣700億元，由新北市政府與中央出資，委由臺北市政府捷運工程局興建，路線橫跨新店、中和、板橋與新莊四個新北市境內人口稠密區，串聯多條捷運路網，14座車站中有8座轉乘站，大坪林站可以轉乘松山新店線，景安站與頭前庄站連接中和新蘆線，板橋站與新埔民生站能轉乘板南線，新北產業園區站則是可以轉搭機場捷運，另外十四張站與中和站，則是和正在興建中的安坑輕軌與萬大中和線交會。

環狀線車廂為全自動駕駛車廂，車廂寬敞明亮給民眾最舒適的搭乘空間。 圖／新北市政府捷運工程局 提供

新北環狀線通車後，民眾搭乘捷運往返新店、中和、板橋、新莊，不必再繞進台北市轉乘，大幅縮短交通時間，加上票價計費是以最短距離計算，同樣的起迄站將有降價效果。舉例來看，從新莊頭前庄站到板橋站，過去需要搭乘中和新蘆線到忠孝新生站，轉乘板南線再到板橋站，單趟車程需要39分鐘、單程票價40元，環狀線通車後，無須轉乘只要搭乘2站，搭乘時間縮短至6分鐘，票價也省了一半只要20元。

環狀線第一階段全線皆在新北市境內，大幅降低民眾通勤時間。 圖／新北市政府捷運工程局 提供

對於新北市來說，可望藉由環狀線通車轉移部分汽、機車族，也因此期間藉由復舊工程將週邊人行道拓寬、優化，人行道改善長度達22.5公里。新北環狀線從1月31日下午2點正式營運，並規劃一個月的免費營運期，凡持電子票證搭乘捷運旅客，由環狀線各站進站或出站者，行經環狀線路段之旅程免費，其餘里程維持現行收費方式，使用單程票者，因系統無法售出0元票，故無法執行免費優惠措施，仍依核定票價收費，今年3月1日開始正式收費。

環狀線通車典禮儀式合影。 圖／新北市政府捷運工程局 提供

另外，因應新型冠狀病毒疫情，環狀線配合臺北捷運公司防疫措施，第一線服務人員，包括站務、車務、事業、維修等服務人員（包含外包廠商、清潔人員及保全等），值勤時全面配戴口罩；車站內旅客接觸較頻繁之設備，如廁所馬桶坐墊、廁間門把、自動售票機觸控螢幕、電扶梯/樓梯扶手等，以適當稀釋比例漂白水或酒精，每8小時消毒一次；電聯車列車車廂，除每日進行車廂清潔外，因應本次疫情，另提升消毒頻率至每日1次，於每日電聯車出車前，以稀釋漂白水，加強施作於立柱、拉把、座位等處，進行消毒作業。

（新北市政府捷運工程局 廣告）

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