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武漢肺炎第一個吹哨者 李文亮醫師過世

阿嬤變「媽媽」近1/4偏鄉童來自隔代教養家庭

文 / 中信慈善基金會 提供
小安（左）自小生長在隔代教養家庭，阿嬤就像是「媽媽」一樣照顧她。祖孫倆感情深厚，小安也心疼阿嬤工作辛苦，盡量幫忙分擔家事。 圖／中信慈善基金會 提供

「點燃生命之火」愛心募款活動持續中 助弱勢童安心長大

新學期即將開始，許多家長正忙著為孩子採購上學用品，但是偏鄉的弱勢孩童卻沒這麼好過，連下一餐在哪裡恐怕都沒著落。小安（化名）跟阿嬤住在偏遠山區，兩人相依為命，年事已高的阿嬤只能靠打零工賺錢，收入微薄，有時祖孫只靠一盤炒菜配醬油填肚子。

小安出生沒多久，就被媽媽帶回老家，而且一聲不響又離開，阿嬤說：「當時我聽到娃娃的哭聲，跑到客廳，看到沙發上有個小嬰兒，原來是我的孫女…」小安自小被阿嬤帶大，與其說是孫女，更像是阿嬤的「女兒」。阿嬤為了養小安，已經六十多歲依舊上山割草打零工，一天收入只有一千多元，何況工作機會不是天天有，為了省錢，有時候炒一盤菜，加點醬油調味，就勉強當作一餐。

阿嬤是小安唯一的家人，但不識字，小安功課不懂的地方，阿嬤也幫不上忙，對於孫女的未來，擔心不已。而阿嬤年紀越來越大，小安很擔心她生病，或是突然找不到阿嬤，因為小時候被拋下的陰影，仍在她心裡揮之不去。

小安的成長困境只是偏鄉弱勢孩童的縮影之一，根據2019年「點燃生命之火」最新報告指出，臺灣偏鄉弱勢孩童中，有23%來自隔代教養家庭、44%心事沒人可以訴說、57%家裡沒人協助課業、85%擔心家人生病或過世。

第35屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動已經開跑，活動持續至3月8日止，發揮您的愛心，幫助孩子白天在校安心學習，課後在社區築夢基地有志工陪伴、吃到營養餐食，並接觸多元學習機會！更多捐款訊息請上中國信託慈善基金會官網：http://bit.ly/2TaFzDU

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