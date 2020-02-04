逾三成中港澳返台兩週內就醫 牙周病呼吸道感染最多

衛生福利部全民健保署1月26日起，持續依據中央流行疫情指揮中心風險評估，勾稽移民署資料，建置「防疫名單」，協助第一線醫療人員插卡查詢病患14天內中港澳旅遊史。健保署分析防疫名單就醫資料發現，逾三成中港澳返台者在兩週內就醫，九成在診所看病，看牙周病、呼吸道感染的人數最多，都超過兩萬人。

健保署資料顯示，「防疫名單」在1月1日至30日之間就醫次數前十名，為急性上呼吸道多處或未明示感染、齒齦炎及牙周疾病、齲齒、急性鼻竇炎、急性支氣管炎、急性扁桃腺炎、急性鼻咽炎（感冒）、原發性高血壓、第二型糖尿病、血管舒縮性及過敏性鼻炎。

若依人數分，以看牙周病2萬2千多人居冠，其次是急性上呼吸道感染2萬多人，急性鼻竇炎近9千人，急性支氣管炎、急性扁桃腺炎、急性鼻咽炎（感冒）、原發性高血壓各6千多人，第二型糖尿病5千多人，過敏性鼻炎4千多人。

健保署醫務管理組組長李純馥表示，剛開始只有醫師或藥師等醫護人員才能查，經過改良，現在改成只要能夠登入系統的機構人員也能查到出入境資料的部分，病人在進診間之前，醫療院所就能把關。目前像高雄長庚醫院就在醫院大門口設置插卡機，病人入內前一率先查旅遊史，這個做法也受到其他醫院的效仿和跟進。

近期有不少醫護人員反應，部分民眾未帶健保卡、自費就醫，導致醫護人員當下無從查詢，事後補卡時才發現患者有旅遊史。李純馥表示，健保署正在緊鑼密鼓修改電腦系統，希望盡快建立無卡電腦查詢機制，目前由各分區業務組提供電話代查服務，24小時都有人值班手機，不論門診、急診，遇到沒帶卡的患者，醫護人員可用電話查詢。