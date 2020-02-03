疫情隱憂移至安親班？幼童有大陸旅遊史 14天不能送托

中央流行疫情指揮中心為避免校園密集接觸為疫情帶來變數，宣布延後兩周開學。許多需要上班的幼兒家長一個頭兩個大，因為即便勞動部祭出史無前例的「防疫照顧假」，但請假代價極可能是少半個月薪水，許多家長只能只能緊急送安親班。

許多家長擔心，相較於學校，安親班普遍空間較小，感染控制難度較高，一下子湧入不能上學的幼兒，群聚問題，會不會反而發生在安親班？對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥重申，若有中國大陸旅遊史的兒童，自入境起要在家休息14天，由家庭自行照顧，不可送托。托育人員若有中國大陸旅遊史，也應比照辦理。

監測資料顯示，目前國內確診病例以境外移入為主，除從事醫療照護工作或與確診病例曾有密切接觸者外，一般大眾於社區感染之風險相對較低。莊人祥表示，延後開學是因為擔心校園內人口密集活動和接觸，還是有群聚的隱憂，若是已開學者，應落實上周頒布之防護建議及管理措施，師生有呼吸道症狀才需要戴口罩。

針對各級學校、幼兒園、實驗教育機構及團體、補習班、兒童課後照顧中心及托育機構，疾病管制署上周已發布「因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情開學前後之防護建議及健康管理措施」 ，開學前及學生在學期間的必要作為，有完整的指引。