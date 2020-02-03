疫情衝擊農業統計出爐 大陸仍是我農產最大出口國

中國大陸多年來為台灣農產品最大出口國，根據最新農業貿易統計資料，去年一年台灣出口大陸農產品金額達12億7583.8萬美元，占總出口值的22.9%，出口量為56萬4481公噸；比前年金額增加0.7%，出口量增7.6%，雙創新高。

此外，從中國大陸進口農產品11億7657.6萬美元，也是進口金額僅次於美國的第二大國；台灣農產貿易依賴中國大陸，如今大陸因武漢肺炎疫情經濟衰退，外界推估，台灣農業淺盤經濟勢必受到影響。

農委會副主委陳駿季表示，農產品外銷朝多元國家、不依賴單一國家，一直是農委會努力的目標，但因為鮮食的農產品會牽扯到國與國之間的防檢疫條件，依目前的農業統計報告看來，不需要檢疫或檢疫比較寬鬆的國家，包括新加坡、港澳；農委會提供海運空運的補助，包括外銷東南亞、馬來西亞、汶萊等。

他說，也會持續參加東京食品展，或赴俄羅斯促銷等其他市場的開拓與外銷。

去年氣候平順，台灣稻米、水果盛產。農委會農業貿易統計資料顯示，稻米外銷中國大陸的量，去年比前年增37.4%，鳳梨增61.6%、芒果增127.7%、蜜棗48.5%、釋迦19.5%、蓮霧66.3%；但茶葉去年與前年相比衰退68.8%、石斑魚衰退17.9%、秋刀魚衰退43.5%；漲跌互見。

台大農經系教授雷立芬表示，台灣農產品出口對大陸依賴大，延續之前的兩岸關係，加上現在的武漢肺炎疫情，是否會造成更大的衰退，還要再觀察。上半年是我國水果盛產外銷的季節，若未來兩三周疫情沒改善、沒辦法順利外銷，下半年要補回來很難。