疫情衝擊農業！春酒聚餐取消國旅少 農產品消費減

武漢肺炎疫情延燒，消費急凍，對台灣農產品來說，除了上半年的農產品外銷受阻外，內銷也因為經濟活動停滯，導致農產品消費減少。

消費者減少外出，取消春節團拜、春酒聚餐、甚至連婚禮都延期，蔬果需求降低，供給大於需求，加上學校延後開學兩周，短期葉菜類、水果影響大，農業界憂心，農產品的消費寒冬才正要開始。

中華民國農會總幹事張永成表示，農會有鮮乳廠，除了供應罐裝瓶裝鮮乳以外，也供應餐廳業務用的鮮乳，這波疫情加上寒流來襲，年後鮮乳廠業績衰退20%；他也餐廳業者閒聊，近來許多團拜、春酒、聚餐取消，甚至有婚禮改期。

張永成說，中國大陸是台灣農產品最大出口國，大陸消費緊縮急凍，當然影響我農業產銷。且民眾避免到公共場所，傾向在家煮食，農產品消費驟減，加上年後是消費淡季，台灣農業淺盤經濟，環環相扣，必然受到衝擊。

一家農企業負責人表示，受到疫情影響，原本要去餐廳消費的民眾，改為簡單買便當、即食品回家吃就好，生鮮需求就沒這麼多；以雞肉來說，去年雞肉生產過剩，各大廠凍庫滿滿，原本想趁著尾牙、春節、春酒多吃多消費，但現在消費緊縮，加上年後是畜禽產品的消費淡季，雪上加霜。

教育部宣布寒假延後兩周開學，也衝擊供應營養午餐的農民、業者。台北市餐盒公會理事長陳明信表示，原本2月11日開學要使用的蔬菜，農民已經栽種，特別是短期葉菜類，不僅蔬菜、水果、雞豬農都有影響；團膳業在這兩周仍必須支付員工薪水，粗估成本增加1、200萬元。