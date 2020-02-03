武漢肺炎蔓延 留意舊醫療險將傳染病列為除外不保

武漢肺炎疫情蔓延，若不幸罹患法定傳染病，保險公司提醒，留意保單條款中法定傳染病是否為除外不保項目，尤其民國86年前投保的實支實付型醫療險或民國87年前投保的日額型醫療險。保險局已指示各保險公司，針對武漢肺炎，理賠採「從新從優」，部分保險公司已公告仍會理賠，但部分可能會採不足額理賠。

民眾因武漢肺炎就醫，醫療險會不會理賠？公勝保經資深經理王永才表示，如果法定傳染病在保單條款約定的承保範圍內，保險公司就必須依保單條款給付保險金，但是如果保單條款中法定傳染病為「除外不保項目」，就要特別留意，舉例來說，民國86年底前投保的實支實付型醫療險，針對法定傳染病是除外的。

公勝財顧財務顧問陳蓉蓉說明，醫療險分為實支實付與日額型。以日額型來說，民國87年以前投保的部分保單是排除法定傳染病的，但因應這次武漢肺炎疫情，金管會指示要從新從優辦理，目前各家壽險公司的日額型都有理賠。但實支實付型部分，決定權在保險公司，民國86年前投保的實支實付型醫療險部分是排除法定傳染病的，部分保險公司已對外公告仍會理賠，但也有部分保險公司可能會採「不足額理賠」。

陳蓉蓉也表示，以法定傳染病的隔離治療來說，健保雖不給付，但部分金額會由疾管署負擔，目前包含中壽、台壽、宏泰人壽、安聯人壽等都已公告，就算法定傳染病的隔離治療部分費用由疾管署負擔，實支實付還是會理賠給保戶。

此外，像富邦人壽、全球人壽等都公告，此次確診武漢肺炎的保戶，療程中若入住負壓隔離病房，將比照加護病房標準給付，保戶在出院時請醫師於診斷證明書加註入住「負壓隔離病房」日期。富邦人壽也公告，有購買手術保障的保戶，因武漢肺炎治療必要施行插管處置，可比照氣切手術給付手術醫療保險金。