期刊是隱匿疫情共犯？學者：期刊和中國學者都應踹共

各國防疫急需流行病學資訊，但直到頂尖醫學期刊今年一月下旬刊出中國投稿，全世界才明確知道三成患者不發燒，甚至有無症狀感染者。台灣在期刊發表後立刻更改疑似個案的通報定義，卻因此出現漏網輕症且傳染給家人。學者認為，期刊編輯與中國論文作者都欠世界一個交代，應儘速說明各自對於加速資訊揭露做了哪些努力。

《刺胳針》1月24日刊出三篇中國投稿，內容指出武漢肺炎有無症狀感染者、三成患者不發燒。《新英格蘭醫學雜誌》1月29日刊出另篇中國投稿，顯示武漢肺炎去年12月中已人傳人並陸續發生多名醫護人員感染事件。期刊內容與中國官方發布時機有落差，令中國等各國學者質疑，論文作者或官方在期刊發表前隱匿消息。

武漢肺炎從去年12月迅速蔓延中國全境，許多國家都出現境外移入病例，流行病學資訊更新的時間，對各國防疫作為的精準度有很大影響。《刺胳針》論文發表後，台灣1月24日放寬通報定義，後來卻發現定義放寬前，有男性從武漢返國後發病未發燒，被誤診為一般感冒，未隔離治療，不但傳染給他的妻子，也新增多位病例接觸者需接受居家隔離。

台大醫學院醫學教育暨生醫倫理學科暨研究所蔡甫昌表示，重大防疫資訊不夠即時，論文作者和期刊都有責任，都應該「踹共」。一般學術發表，作者可以「期刊尚未接受」作為不公開的正當理由，但基於醫療及防疫，武漢肺炎相關資訊理應盡快公布，即便中國先公布資訊，期刊也不會因此不接受投稿，所以這並非不公開的正當理由，作者應公開說明。

蔡甫昌分析，武漢肺炎疫情仍在全球各國持續發生，期刊編輯一方面加速審查刊登，一方面也應進一步確認資訊公開程度，並提醒作者盡快向世界公佈。蔡甫昌表示，中國政治力確實已影響部分期刊的學術中立，特別是移植相關的期刊。針對這次事件，學術界已有人在討論期刊的責任，希望寫信（letter to the editor）要求期刊說明這過程是否善盡社會責任。

陽明大學公共衛生研究所教授黃嵩立表示，期刊收到投稿後，編輯要聯繫多位學者，學者進行匿名且保密的審查，編輯再告知作者審查委員的意見，並作者修改及再次審查，才會正式刊出，整個流程一、兩個月能走完都算很快的，有的甚至會到一、兩年。針對有時效性的重要論文會，現在期刊都有電子版可以搶先發表，先在網路公開也不影響後續於紙本刊登。

黃嵩立表示，這次幾篇投稿都在不到一個月內刊出於網路，顯示學術期刊已有意識到攸關緊急公衛事件，審查專家被要求立刻處理，發表速度才會這麼快。所以目前看起來，中國政府的問題是大於期刊，很可能是科學家寫論文的同時已經通報官方，但中國政府選擇不說。