十萬兒童口罩在哪？ 雲林超商店員：確定今天不會進貨

中央疫情指揮中心昨公布今天將釋出10萬片兒童口罩，雲林縣許多民眾跑了多家超商卻撲空，有超商店員表示，今天物流已經將貨送來，裡面確定沒有兒童口罩，許多家長急得上網求助，「哪裡買的到兒童口罩？」

雲林斗六陳姓家長得知中央將釋出10萬片兒童口罩，今天一早就到超商，一連跑了數家卻都撲空。