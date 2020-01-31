流感仍在高峰 8旬嬤打疫苗仍染上流感死亡 醫解釋原因

國內流感疫情仍處高峰，疾管署今公布，上周增13例流感死亡個案，其中包含一名中部8旬婦人雖有如期接種公費流感疫苗，但仍染上流感死亡，疾管署防疫醫師提醒，接種疫苗仍可能發生重症，籲留意個人健康狀況，如出現呼吸困難、意識改變等流感危險徵兆，儘速就醫，降低重症、死亡風險。

據疾管署通統計，今年春節除夕至初五急診類流感就診累計3萬9443人次，與2018年相當，居近5年同期次高；初二單日就診達9211人次，為春節期間最高；社區流行病毒則以A型H1N1為主，約佔84.5%。單周新增61例重症病例，年齡介於1至94歲，幾乎都有慢性病史又沒接種流感疫苗。

上周13例流感死亡個案中，都是感染H1N1，12例沒接種本季流感疫苗，疾管署防疫醫師林詠青表示，其中中部8旬婦人本身有癌症史及慢性肺病，在去年11月接種公費疫苗，卻在12月底出現嗽等症狀，起初似乎沒有立刻就醫，不料四天後開始呼吸困難、意識不清，緊急送醫住院。

住院檢查發現婦人已出現肺炎、腎功能異常等重症，經搶救及抗生素、抗流感病毒藥物等治療，住院5天仍不幸因心肺衰竭、肺炎等併發症死亡。該婦人成為本季流感季第一個打疫苗，卻仍然因流感重症死亡病例。

為何乖乖如期打疫苗還會發生憾事，林詠青解釋，雖然接種流感疫苗可以降低重症死亡風險，但高齡長者免疫功能不佳，流感疫苗保護力也會受影響，提醒即使有打疫苗，也要隨時注意身體狀況，尤其近日氣溫變化較大，且處流感疫情高峰期，若出現類流感症狀，一定要盡快到診所就醫。

疾管署監測資料顯示，去年10月起迄今年1月27日流感併發重症病例累計771例，98%病例未接種本季流感疫苗且近8成具有慢性病史；流感重症死亡病例累計56例。疾管署副署長莊人祥研判，因年假疫情出現波動，但認為寒流導致流感再攀升的機會不高，但目前仍處高峰期，民眾不可輕忽。