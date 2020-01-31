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1台商確診感染武漢肺炎 已送陸協和醫院治療

武漢肺炎疫情延燒 陸衛健委證實：已痊癒者仍有再感染風險

武漢肺炎／頻傳失聯者 指揮中心：追蹤名單都在掌握中

2020-01-31 17:22聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

為圍堵中國武漢肺炎侵台，中央流行疫情指揮中心日前大動作要求確診病例接觸者及有湖北旅遊史者一律居家隔離或居家檢疫兩周，中港澳入境旅客也須受追蹤聯繫兩周。不過，卻陸續傳出有人通訊資料填寫錯誤，光是昨日就有296人聯繫不上，雖最終都找到人，但問題不解決恐能為防疫漏洞。

警政署行政組長趙瑞華表示，今年1月下旬起，陸續有防疫人員與鄰里長針對上述對象進行追蹤，如果第二次電話訪查還是聯繫不上就屬失聯，會移交警政署動員找人。警方每日接獲的失聯人數不一，有時一天50人左右，昨日最高，光是昨日就接獲296人失聯。

針對居家隔離與居家檢疫，疾管署急性傳染病組組長楊靖慧表示，為謹慎起見，會把實施追蹤管理機制前的入境名單撈出，再由衛政社政人員送居家檢疫書，部分失聯可能是該入境者不知道要被列管。以危險度來說，我國確定個案接觸者，目前約有13人失聯，警政積極協尋。

楊靖慧強調，每個居家隔離名單都有確認，有發現聯絡不上者，可能是有些入境者又出境，但強調又出境者再次來台仍有通知，回來就會納入居家隔離。另位居家檢疫沒有症狀，都是衛生單位回頭加強追，並非一定會有很大危險。

「這是加強，而不是漏失。」楊靖慧表示，現在會經過警方找個案，這以幾天會盡量達到，並不是所謂失聯會在社區散步病毒。過去一個月內找湖北回來的人，都會努力全部找到。

中央流行疫情指揮中心昨起陸續對需居家隔離者及居家檢疫發放具備定位手機，啟動電子監控。楊靖慧說，昨日已發出九支手機，今天還會有兩百支配送。強調原本追蹤居家檢疫與居家隔離，民政衛政每天打電話追蹤，不會因為有手機跟沒手機而沒差別，追蹤系統只是希望更強化。

針對居家隔離與居家檢疫，疾管署急性傳染病組組長楊靖慧表示，為謹慎起見，會把實施追...
針對居家隔離與居家檢疫，疾管署急性傳染病組組長楊靖慧表示，為謹慎起見，會把實施追蹤管理機制前的入境名單撈出，再由衛政社政人員送居家檢疫書，部分失聯可能是該入境者不知道要被列管。圖／本報系資料照
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