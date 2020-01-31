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肺炎疫情延燒網友罵「讓對岸死光 」 他嗆：大陸若倒台灣先慘

2020-01-31 10:20聯合新聞網 綜合報導

公民教師黃益中。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
公民教師黃益中。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
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武漢肺炎疫情蔓延，許多民眾人人自危，紛紛搶購口罩等物資來自保，行政院長蘇貞昌為了讓台灣民眾能優先買得到，日前下令暫停出口口罩一個月，沒想到此舉卻引來藝人范瑋琪在臉書上的抨擊，進而引發不同意見的論戰，甚至有網友惡毒的說讓對岸自生自滅，身為公民老師也是名嘴的黃益中在電視節目上就痛批這些網友「大陸倒了台灣就倒了」。

黃益中在節目《新聞面對面》上表示，蘇貞昌為了保護國人，當時宣布口罩禁止出口這件事可能是權宜之計，但後來范瑋琪發文痛批蘇貞昌是「狗官」，不過因為是在她自己的私人臉書發文的，本來就沒有要公開，因此也沒有要捲入的意思，只不過卻被網友發現才爆開來。而事後還有大小S、楊培安跳進來攪局後，這件事才會變成一起政治事件，黃益中說「這幾天我們必須承認，在網路上的風向，蘇揆就變成是做對的」。

黃益中說台灣是口罩進口國，在這個時刻大家應該將心比心，當民眾買不到口罩時，聽到有人要求大量捐出或輸出給大陸，就會有人心想「我都買不到了，你還拿去給中國」。他也表示並不是要譴責這些藝人，因為人飢己飢、人溺己溺，「今天中國的疫情如果整個失控，第一時間最慘的一定就是我們台灣」，因為有300萬台商家人都在大陸，因此黃益中認為可以的話，台灣一定要幫助對岸。

對於有網友惡毒的說「就讓大陸人死光好了」，黃益中痛批這些言論「這種白痴，他們倒了你台灣就倒了」，他認為至少第一階段要先確定台灣能自助，行有餘力才能幫助對方，但目前台灣都還沒有確定可以保護自己的時候，藝人、名嘴、政治人物跳下來「參戰」，就會遭到網路一片撻伐。

武漢肺炎口罩蘇貞昌范瑋琪

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