因應武漢肺炎 台北書展續辦否 今午前決定

部分出版人憂心武漢肺炎疫情，建議今年台北國際書展應延期或取消。圖為去年台北國際書展。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

第廿八屆台北國際書展，預定二月四日至九日於台北世貿一館舉行，卻遇上武漢肺炎疫情進入高峰期。為了參展者和觀眾健康著想，台北書展基金會與文化部、出版業代表昨傍晚緊急開會，支持續辦、取消和延期業者都有，文化部今天中午前公布最後決定。

本屆書展主題定為「閱讀新風景」，因應世貿三館整修，將兒童館移入世貿一館舉辦，並擴增一館二樓為展場空間。書展邀來南韓第三度擔任書展主題國，預計有以「82年生的金智英」暴紅的趙南柱等數十位南韓作家來台。而童書將是本屆重點，規畫兒童互動體驗區「閱讀森林主題館」。去年兒童文學界痛失兩代作家林良與幸佳慧，書展將舉辦「再見！永遠的小太陽，林良特展」、「幸佳慧創作作品展」以紀念兩人。

台北國際書展近年每年都有逾五十萬人次參觀，規模盛大，卻也可能是群聚感染的危險溫床。武漢肺炎疫情升溫以來，主辦單位台北書展基金會屢接到出版社詢問是否延期；今年書展主題國為南韓，基金會也頻頻接到南韓詢問相關問題。

雖因兩岸關係緊繃，近年少有大陸作家來台參加台北國際書展，但今年書展邀請不少香港作家、出版人，以及少數擁有外國籍的大陸作家，這些人也面臨取消行程。聯經發行人林載爵透露，香港出版社昨已辦理退票手續，確定不參展。

台北書展基金會昨下午詢問出版社意願，憂心安全、參觀人數銳減、銷量不佳等問題，多數業者傾向延期；但也有業者認為依據中央疫情中心的指示，不須停辦大型室內活動。

據了解，昨晚開會內容僅確定找不到世貿適合檔期。若要延期，書展場地世貿檔期一年前便已排定，世貿可以釋出的五月檔期僅四天，不符合書展需求的七天以上檔期，延期幾乎形同停辦，讓主辦單位一個頭兩個大。

親子天下執行長何琦瑜表示，現在包括民眾、參展作者、出版同仁都人心惶惶。如書展照常舉辦，「我擔心書展在許多人眼中會變成不顧員工健康的黑心老闆和顢頇的官僚政府組合，成為人人喊打的一場災難。」林載爵則表示，若照常舉辦人潮銳減，將失去書展目的，也不是出版社所期待的，他支持延期。