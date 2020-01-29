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中東也淪陷！ 阿聯出現武漢肺炎確診案例

不到2小時 台南康那香觀光工廠口罩被搶光

買不到口罩怎麼辦？ 醫：無嚴重汙染可消毒再用

2020-01-29 15:19聯合報 記者陳雨鑫／台北即時報導

政府釋出防疫戰備口罩，四大超商限制購買數量，但仍有不少民眾反映「買不到」，手上僅剩的口罩格外珍惜使用，卻擔憂重複使用恐會造成反效果，林口長庚感染醫學科教授級主治醫師黃景泰說，民眾使用過的口罩，外層若沒有嚴重汙染，可向外層口罩噴灑些許酒精，晾乾後再繼續使用。

民眾瘋搶口罩，網友諷刺口罩成了今年拜年最佳伴手禮，黃景泰表示，口罩的使用不必脫下後就換一個，只要沒有受到汙染，都可以繼續使用，有些民眾一小時換一個「實在太浪費」。

他解釋受到汙染的情況像是，與未戴口罩者長時間對談，或是任何可能被他人的噴嚏或是唾液噴濺，就應該要立即更換，不得再重複使用。

他說，自己在醫院工作，看診時，也不會看一位病人就換一只口罩，只有在協助民眾做流感快篩時，必須要接觸到患者的唾液、鼻腔黏液，才會做完一位快篩檢查後就換一只口罩。

一般民眾外出配戴口罩，若沒有長時間的社交行為，或與人接觸的過程，口罩其實還是可以繼續使用，黃景泰說，可使用酒精噴在口罩的外層，無須噴太多，放在通風處晾乾，記住晾乾時別受到其他汙染。

黃景泰說，口罩使用一天後，內層多會沾上自己的唾液，也多少會有自己唾液的味道，只要能忍受自己的唾液或是鼻涕味，加上口罩外層沒有被汙染都可以再使用，不過消毒重複使用頂多一次，且重消使用僅限自己用，千萬別拿自己用過的口罩，重消後給其他家人朋友用。

黃景泰說，台灣疑似通報案例雖不斷增加，但他認為台灣防疫能力強，且目前台灣雖有確診案例，但並沒有重症案例，建議民眾嚴加戒備但切勿恐慌，近期一定要注意保暖，維持正常生活作息，增加免疫力，才能抵禦疾病上身。

許多藥妝店、藥局等口罩一上架就立刻被搶空。記者陳雨鑫／攝影
許多藥妝店、藥局等口罩一上架就立刻被搶空。記者陳雨鑫／攝影
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武漢肺炎肺炎口罩

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