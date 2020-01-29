防疫發放定位手機 每天對居家隔離主動監測2次

武漢肺炎疫情拉警報，中央流行疫情指揮中心昨晚宣布國內出現首例本土病例，分析是一起家戶內的群聚感染。指揮中心同時宣布，今起加入「電子監控」來落實居家隔離與居家檢疫，就是使用智慧科技，以具備定位手機來電子監控，預估全國逾2000多名居家隔離者，需配戴電子監控儀器。

中央疫情指揮中心應變官莊人祥表示，居家隔離就是隔離者不可離開居所，電子監控模式是由警政單位轉交定位手機給居家隔離者，透過定位了解居家隔離者是否有擅離等異常情況。

在居家隔離的監測期間內，警方每天主動監測兩次。莊人祥還說，居家隔離者也要定期回覆身體狀況，若警方發現離開或出現異常，會發簡訊要求回覆，了解其去哪裡，並要求其立刻回到隔離點。如居家隔離者不配合，立即由警方協助找人，甚至強制隔離安置。

因目前估逾2000名居家隔離者，莊人祥說，員警在轉交手機時，會由衛生單位陪同或教導相關防護措施，也會戴上口罩，做好防疫。手機定位也相當精準。