防堵武漢肺炎！勞動部提五呼籲　雇主不得禁戴口罩

由於國內2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）確診個案持續增加，因應年假即將結束，避免勞工因重返工作崗位而增加接觸傳染風險，勞動部職安署今天呼籲事業單位應提高警覺，並加強感染預防相關措施，如雇主不得禁止勞工戴口罩，如有感染之虞時，需提供每位勞工個人防護具（如口罩），以確保勞工安全健康。

職安署表示，鑑於中國新型冠狀病毒確診及死亡人數持續攀升，我國目前已累計有七例境外移入病例，顯示疫情有擴大跡象，尤其春節年初五開工後，勞工從各地返回工作崗位，事業單位應提升職場之風險管理機制，呼籲雇主除配合衛福部疾病管制署之防疫措施外，並應採取下列五大防護措施。

包含置備適當及足夠之口罩，不得禁止勞工戴用，尤其第一線工作人員如有感染之虞時，雇主應提供個人專用口罩並使其確實戴用；建立體溫量測及篩檢措施，加強勞工健康管理；加強工作場所各區域之清潔，有感染之虞者應強化地板、牆壁、器具及物品等之消毒；強化職場感染預防及勞工自我防護之教育訓練；如有近期曾從疫區出差或旅遊返回職場之勞工，應密切留意其個人健康狀況，採取必要之追蹤及管理措施。