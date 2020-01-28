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整理包／武漢肺炎肆虐！日本出現首例境內感染 疫情、預防方法一次看

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防堵武漢肺炎！勞動部提五呼籲　雇主不得禁戴口罩

2020-01-28 17:37聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

由於國內2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）確診個案持續增加，因應年假即將結束，避免勞工因重返工作崗位而增加接觸傳染風險，勞動部職安署今天呼籲事業單位應提高警覺，並加強感染預防相關措施，如雇主不得禁止勞工戴口罩，如有感染之虞時，需提供每位勞工個人防護具（如口罩），以確保勞工安全健康。

職安署表示，鑑於中國新型冠狀病毒確診及死亡人數持續攀升，我國目前已累計有七例境外移入病例，顯示疫情有擴大跡象，尤其春節年初五開工後，勞工從各地返回工作崗位，事業單位應提升職場之風險管理機制，呼籲雇主除配合衛福部疾病管制署之防疫措施外，並應採取下列五大防護措施。

包含置備適當及足夠之口罩，不得禁止勞工戴用，尤其第一線工作人員如有感染之虞時，雇主應提供個人專用口罩並使其確實戴用；建立體溫量測及篩檢措施，加強勞工健康管理；加強工作場所各區域之清潔，有感染之虞者應強化地板、牆壁、器具及物品等之消毒；強化職場感染預防及勞工自我防護之教育訓練；如有近期曾從疫區出差或旅遊返回職場之勞工，應密切留意其個人健康狀況，採取必要之追蹤及管理措施。

勞動部職安署再次呼籲，面對來勢洶洶的新型冠狀病毒，雇主務必要做好工作場所防疫的相關準備。有關傳染病相關訊息查詢，可參閱衛生福利部疾病管制署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。

我國目前累計有七例境外移入病例，勞動部職安署表示，雇主宜置備適當及足夠之口罩，且...
我國目前累計有七例境外移入病例，勞動部職安署表示，雇主宜置備適當及足夠之口罩，且不得禁止勞工戴用。聯合報系資料照
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