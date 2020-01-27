華南海鮮市場野生動物交易處 存在大量新型冠狀病毒

據新華社報導，中國疾病預防控制中心在新型冠狀病毒溯源研究中取得階段性進展，首次從武漢華南海鮮市場的585份環境樣本中，檢測到33份樣品含有新型冠狀病毒核酸，並成功在陽性環境標本中分離病毒，顯示該病毒來自於華南海鮮市場銷售的野生動物。

報導稱，中國疾控中心對核酸檢測陽性的樣本，採用冠狀病毒敏感細胞系開展了病毒分離工作，從電鏡觀察、PCR和深度測序結果均顯示，成功從環境樣本中分離到新型冠狀病毒，進一步證實在華南海鮮市場環境中存在著大量的新型冠狀病毒2019-nCoV。

在武漢早期確診的病例與武漢華南海鮮市場關係都很密切。調查顯示，之前在海鮮市場中有非法售賣野生動物。

新華社指出，中國疾控中心專家今年1月1日赴華南海鮮市場，針對病例相關商戶及相關街區集中採集環境樣本515份，送至疾控中心病毒病所進行檢測。1月12日，病毒病所專家再次前往華南海鮮市場採集野生動物販賣商鋪相關標本70份，轉運至實驗室進行檢測。

兩批華南海鮮市場的樣本共計585份，PCR檢測結果顯示其中33份標本為新型冠狀病毒核酸陽性。這些陽性樣本分布在市場上的22個攤位和1個垃圾車，其中93.9%陽性標本分佈在華南海鮮市場的西區。

經調查發現，華南海鮮市場名義上是海鮮市場，實際上卻是個綜合市場。華南海鮮市場西區存在野生動物交易，尤其是西區的七街和八街靠近市場內部的區域存在多家野生動物交易商鋪，而這一區域的陽性標本也比較集中，占全部陽性樣本的42.4%。