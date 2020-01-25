廣東已發現13起家庭聚集性武漢肺炎疫情

廣東省衛生健康委會員網站25日通報最新疫情指出，截至24日24時，累計發現聚集性疫情14起，其中13起為家庭聚集，1起為工作同事聚集。

通報稱，24日，廣東省報告新型冠狀病毒感染的肺炎新增確診病例25例，其中重症病例1例，無危重病例。當日無新增死亡病例和出院病例。

截至24日24時，廣東省累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例78例，其中重症病例15例，危重病例4例，無死亡病例，出院病例2例。另，目前追蹤到密切接觸者346人，均在接受醫學觀察。

通報還稱，廣東省累計確診的78例病例中，66例病例發病前有湖北居住史或旅行史，12例病例發病前無湖北居住史或旅行史，其中9例為湖北輸入病例家屬，2例與武漢友人聚餐，1例有外省旅遊史，正在深入進行流行病學調查。

此外，廣東累計發現聚集性疫情14起，13起為家庭聚集，1起為工作同事聚集。無醫務人員感染病例。