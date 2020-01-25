廣東已發現13起家庭聚集性武漢肺炎疫情
廣東省衛生健康委會員網站25日通報最新疫情指出，截至24日24時，累計發現聚集性疫情14起，其中13起為家庭聚集，1起為工作同事聚集。
通報稱，24日，廣東省報告新型冠狀病毒感染的肺炎新增確診病例25例，其中重症病例1例，無危重病例。當日無新增死亡病例和出院病例。
截至24日24時，廣東省累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例78例，其中重症病例15例，危重病例4例，無死亡病例，出院病例2例。另，目前追蹤到密切接觸者346人，均在接受醫學觀察。
通報還稱，廣東省累計確診的78例病例中，66例病例發病前有湖北居住史或旅行史，12例病例發病前無湖北居住史或旅行史，其中9例為湖北輸入病例家屬，2例與武漢友人聚餐，1例有外省旅遊史，正在深入進行流行病學調查。
此外，廣東累計發現聚集性疫情14起，13起為家庭聚集，1起為工作同事聚集。無醫務人員感染病例。
大陸國家衛健委高級別專家組組長鐘南山接受廣州日報專訪時提醒大陸民眾，春節期間應儘量減少走親訪友，儘量少去人員密集的場所，出門戴口罩，在室內注意通風，勤洗手，多運動，少熬夜，有助於防止疫病傳染，過個健康的農曆新年。
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