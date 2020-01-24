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世界臺灣商會聯合總會青商會尾牙 吳新興讚潛力無窮

2020-01-24 15:50聯合新聞網 綜合報導

吳新興(前排中)出席世界臺灣商會聯合總會青商會尾牙，勉勵新一代海外臺商。圖／僑委...
吳新興(前排中)出席世界臺灣商會聯合總會青商會尾牙，勉勵新一代海外臺商。圖／僑委會提供
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世界臺灣商會聯合總會青商會22日舉行尾牙，遍布六大洲的青年僑臺商把握難得的相聚機會交流經驗。僑務委員會委員長吳新興也特地到場勉勵新一代海外臺商，祝福青商朋友都能找到自己的舞臺，擦亮臺灣招牌。當天包括新科立委邱臣遠、溫玉霞皆到場同歡。

吳新興表示，臺灣是一個年輕的國家，現在的世代屬於年輕人，世代的傳承如果越快，國家就更有競爭力，更能面對未來的挑戰。他指出，青商會的成員都是以後各個商會的會長接班人，今年的新科立委邱臣遠就是青商會出身，足見青商會成員的潛力無窮。

曾任世界臺灣商會聯合總會總會長的溫玉霞表示，海外青年臺商的傳承非常重要，她在15年前擔任第11屆總會長期間成立第二代菁英領袖班，不只為了接棒，也為了串起臺灣年輕人與海外年輕人，讓青年世代互取長處。

邱臣遠現任世界臺灣商會聯合總會青商會名譽會長，他指出，青商會今年邁入第10年，一路走來不容易，非常感謝歷屆總會長的扶植。

世界臺灣商會聯合總會為鼓勵新一代海外臺商傳承、接棒及加入各地臺商會，於2010年成立世界臺灣商會聯合總會青商會，目前在六大洲設有六個洲際青商會，以及在38個國家，70個地區青商會，現任世青會長為曾遠喆。

青年吳新興菁英競爭力

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