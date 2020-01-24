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武漢肺炎通報個案創新高增70人 疾管署今起擴大通報資格

吳新興關心在臺僑生 給予新春祝福

2020-01-24 15:47聯合新聞網 綜合報導

吳新興（中）頒發獎狀給通過華測及技能檢定的僑生。圖／僑委會提供
吳新興（中）頒發獎狀給通過華測及技能檢定的僑生。圖／僑委會提供
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春節將近，許多人趁著年節返鄉過年，但仍有許多僑生沒辦法回國過年，莊敬高職為解僑生思鄉之情，特別於22日舉辦春節聯歡祭祖活動，僑務委員會委員長吳新興特地前往出席，與學校師生共度年節氛圍，他也代表政府關心在臺求學的僑生。

吳新興表示，僑生政策實施60多年來，培養超過13萬名畢業留臺校友，這些學生在返回僑居國後，對臺灣更是念念不忘，因此除了在僑居國發揮技能所長外，更提供學弟妹留臺及創業資訊，成為臺灣推動國際合作及文化交流的重要助力。

吳新興說，莊敬高職在臺辦學極富盛名，就學中的僑生人數更是名列前茅，同時也是3+4僑生技職專班辦學合作學校。他強調，僑委會對僑生的照顧始終如一，與教育部密切合作，不論僑生健保、獎學金及清寒獎助金等福利，均會竭盡心力的照顧僑生，讓大家對臺灣留下美好印象。

吳新興也說，僑委會除擴大辦理3+4僑生技職專班外，也鼓勵僑生能利用評點配額留臺工作機制，留在臺灣一展所長，未來在新經濟移民法完成審議後，相信更能為僑生留臺職涯發展開拓更寬廣的未來。

莊敬高職董事長王傳亮感謝吳新興對莊敬高職的照顧，更親臨現場為僑生加油打氣，獻上新年祝福。他表示，僑務委員會長年來關心僑生，希望藉由本次春節聯歡活動，使在臺僑生也能感受回家的溫暖。

活動中吳新興並頒發獎狀給通過華測及技能檢定的僑生，以表彰他們在臺學習的成果。莊敬高職目前僑生就學人數約656人，分別來自馬來西亞、印尼、緬甸及越南等東南亞國家。

僑生身著傳統服飾，在臺灣歡度新年。圖／僑委會提供
僑生身著傳統服飾，在臺灣歡度新年。圖／僑委會提供
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吳新興與莊敬高職教職員及僑生共同度過春節。圖／僑委會提供
吳新興與莊敬高職教職員及僑生共同度過春節。圖／僑委會提供
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吳新興春節僑委會生技馬來西亞

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