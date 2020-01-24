桃機除夕出國民眾多 中港澳回台旅客要填寫健康聲明書

今天農曆除夕，相對於前幾天的返鄉人潮，許多民眾選擇春節出國旅遊，根據移民署國境事務大隊的旅客人數預報顯示，今天入出國約12.1萬人次，出境人數多於入境人數，由於大陸武漢疫情有擴散的趨勢，衛福部宣布，從今天起，只要從中、港、澳等地返台民眾，要填寫「健康聲明書」，疾管署將派員收取。

由於武漢肺炎疫情蔓延，武漢等周邊城市相繼宣布封城，顯示疫情持續擴大，中央流行疫情指揮中心指揮官衛福部長陳時中昨天宣布，從三級升高為二級加強防疫措施，從今天起，只要從中、港、澳等地返台民眾，都要填寫健康聲明書，說明14天內有沒有到過大陸武漢旅遊史，留下未來追蹤訪視聯絡資料；若14天內有武漢旅遊史但沒有症狀，會建議採取自主健康管理措施，並啟動鄰里健康關懷，關懷十四天才能解除。

針對機場的衛生安全，桃機公司說，雖然正值春節連續假期出國與返國的尖峰，但機場公司不會鬆懈，除了全面強化防疫消毒工作，清潔人員也會在航班抵達航廈，人員下機離開後，在空橋及候機室旅客出入區域，施行消毒作業，務求將疫病阻擋在國境外。

移民署國境事務大隊預估今天出境人數6萬3191、入境人數5萬7229，總旅運量達12萬420人次。