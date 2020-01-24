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桃機除夕出國民眾多 中港澳回台旅客要填寫健康聲明書

2020-01-24 11:31攝影中心 記者鄭超文／即時報導

今天農曆除夕，相對於前幾天的返鄉人潮，許多民眾選擇春節出國旅遊，根據移民署國境事務大隊的旅客人數預報顯示，今天入出國約12.1萬人次，出境人數多於入境人數，由於大陸武漢疫情有擴散的趨勢，衛福部宣布，從今天起，只要從中、港、澳等地返台民眾，要填寫「健康聲明書」，疾管署將派員收取。

由於武漢肺炎疫情蔓延，武漢等周邊城市相繼宣布封城，顯示疫情持續擴大，中央流行疫情指揮中心指揮官衛福部長陳時中昨天宣布，從三級升高為二級加強防疫措施，從今天起，只要從中、港、澳等地返台民眾，都要填寫健康聲明書，說明14天內有沒有到過大陸武漢旅遊史，留下未來追蹤訪視聯絡資料；若14天內有武漢旅遊史但沒有症狀，會建議採取自主健康管理措施，並啟動鄰里健康關懷，關懷十四天才能解除。

針對機場的衛生安全，桃機公司說，雖然正值春節連續假期出國與返國的尖峰，但機場公司不會鬆懈，除了全面強化防疫消毒工作，清潔人員也會在航班抵達航廈，人員下機離開後，在空橋及候機室旅客出入區域，施行消毒作業，務求將疫病阻擋在國境外。

移民署國境事務大隊預估今天出境人數6萬3191、入境人數5萬7229，總旅運量達12萬420人次。

桃機公司表示，桃機春節疏運期間從1月7日至2月4日，共計19天，其中加班機以除夕前的1月22日至1月24日及春假結束後的1月28日至2月1日最多，疏運期間每日旅客人次較平日增加1萬5千人次，尖峰單日旅運量更有機會達16萬3000人次，單日最高輸運830架次航班。桃機公司也提醒旅客，注意春節期間機場聯外相關交通的疏導措施。

今天是農曆除夕，上午有不少民眾準備利用春節出國旅遊，桃園機場湧現排隊人潮，由於武...
今天是農曆除夕，上午有不少民眾準備利用春節出國旅遊，桃園機場湧現排隊人潮，由於武漢肺炎疫情擴大，不少民眾帶著口罩來報到。記者鄭超文／攝影
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今天是農曆除夕，上午有不少民眾準備利用春節出國旅遊，桃園機場湧現排隊人潮。記者鄭...
今天是農曆除夕，上午有不少民眾準備利用春節出國旅遊，桃園機場湧現排隊人潮。記者鄭超文／攝影
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疫情桃機春節

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