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武漢封城後做好這兩件事 抗煞醫：疫情可望數周內控制

2020-01-23 14:27聯合報 記者邱宜君／台北即時報導

當年，台灣因為SARS封了一座醫院。今年，中國因為新型冠狀病毒封了一座城市。封城之後，武漢該怎麼做，才能讓全世界看見疫情獲得控制、結束封城？曾參與抗煞的台北市聯合醫院感染科醫師顏慕庸表示， 依照SARS當時的經驗，醫院分流隔離、居民自主管理，是武漢的兩大當務之急。

顏慕庸表示，目前中國本土及其他國家的案例，絕大多數都來自武漢，因此武漢封城是正確的策略，前提是當局要做好管理、照顧好城內居民。雖然現在疫情控制最大的變數，就是春節的人口移動，以及人口移動導致病毒演化的加速，但如果武漢能做好醫院分流隔離、居民自主健康管理這兩件事，或許能在未來二至四周內，讓當地疫情獲得控制。

顏慕庸說，武漢現在的狀況，就像2003年發生SARS疫情的台灣，中國在2003年SARS時也累積了很多防疫經驗，但目前感覺武漢還沒完全抓到一些防疫的眉角，而現在疫情控制最大的變數，就是春節的人口移動，以及人口移動導致病毒演化的加速。

顏慕庸回憶，SARS當時，當台灣醫院開始動線管制、確實做好分流、隔離等感染管控措施，就在兩周內把疫情控制住了，因此武漢目前的首要任務，就是當地醫院要能落實病患的分流隔離。

其次，當地民眾在封城期間的作為，這也是能疫情受控的關鍵，顏慕庸建議武漢居民最好不要外出，在家自主隔離。因為人口的移動會促進病毒的演化，所以封城期間，武漢居民最好都要待在家裡，取消大家族團聚，同住的小家庭單位自己圍爐就好。如果不得意要外出，一定要戴口罩，只要摸到任何外面的東西，都要洗手。

如果能做好醫院分流隔離、居民自主健康管理這兩件事，依照冠狀病毒潛伏期7到14天的兩倍來推估，或許武漢能夠在14到28天內讓疫情獲得控制。

武漢肺炎疫情連日來擴增。歐新社
武漢肺炎疫情連日來擴增。歐新社
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疫情SARS健康管理

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