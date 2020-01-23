武漢肺炎病毒來勢洶洶 當年抗SARS醫護回憶讓人落淚

大陸武漢新型冠狀病毒擴散，台灣民眾擔憂難以幸免，許多醫護人員、特別是當年曾經經歷過抗SARS的艱辛歷程，紛紛在網路發表心聲，談及過往「沒想到相隔17年，一樣的事可能又要發生了」

目前在奇美醫院加護醫學部的加護病房醫師陳志金，17年前在台大擔任總醫師，是第一線照顧SARS病患的醫護之一，最近在臉書上分享了許多過往的記憶，而他翻閱當年事後精神科醫師對他的訪談紀錄，發現有一段連自己都忘記的過往，認為可能是太震撼，連自己都刻意想忘記那一段。

他在臉書上指出：

「看著SARS過後，精神科醫師對我訪談的逐字稿，原來我有刻意在忘記一些事！

我當時竟然說了這一段話：「對了！我忘了跟你提一個很震撼的事情就是說，這些被隔離的人當中，有的醫師、有的醫護人員，裡面幾乎，不是幾乎啦，很多人發生退化的表現，在裡面隨地大小便啦，然後在裡面那個是什麼心態，就說：啊你們怎麼都拋棄我，為什麼不進來？你們應該進來幫我按摩啦！這是醫護同仁，都竟然有這樣子退化的表現出來，所以顯然是他們的精神方面(的壓力與受創)」。

還有護理人員也在臉書上提及到過往一段回憶，是照顧被封院的和平醫院內的遭到感染SARS的護理師，護士節還不忘跟她道及「護士節快樂」，讓她至今難忘。

她的發文如下：

「SARS時期，無論是被隔離的病人，還是負責照顧的醫療人員，恐懼、壓力、心理創傷都是非常巨大的！希望這一次，能夠早一點，有精神/心理的資源投入。

我懂！病人也很辛苦⋯⋯每次治療一趟 深怕沒做完什麼⋯希望能幫病人多做一些，但也要承擔感染的風險⋯