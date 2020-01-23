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中火、興達電廠春節擴大降載 半數停機

2020-01-23 00:28聯合報 記者戴瑞瑤／台北報導

台電表示，春節連假期間，安排台中電廠（見圖）及興達電廠擴大降載。圖／聯合報系資料...
台電表示，春節連假期間，安排台中電廠（見圖）及興達電廠擴大降載。圖／聯合報系資料照片
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台電昨宣布，考量年假期間工業生產停止、商業活動也少，預估過年期間用電量較低，台中電廠與興達電廠今天起即擴大降載，規畫一半以上機組停機。

台電表示，春節連假期間，台電將安排台中電廠及興達電廠擴大降載，規畫從小年夜起，台中電廠十部機組預計有五至六部機停機，興達電廠的四部機組也將有兩部機停機，其他運轉的機組也均降載發電，並預計一路持續至廿九日年假結束，實際降載機組狀況仍須視供電情勢而定。

台電說明，去年在新機組陸續加入供電行列下，全台供電能力顯著提升，備轉容量率持續維持百分之十以上的綠燈，年假期間用電需求較平日低。此外，年假用電最低通常發生在初一或初二之間，初三起商家恢復營業，用電量持續攀升。

據台電預估，今年年假期間預計除夕負載為二一五○萬瓩，初一負載二○八○萬瓩、初二為二○三○萬瓩、初三為二一○○萬瓩，初四及初五分別為二二一○萬瓩與二三三○萬瓩。

台電強調，台電各電廠「春節不打烊」，在春節仍持續運作，電廠在年假期間仍安排人力持續投入相關維運工作，讓大家「有電好過年」。另一方面，電廠也會考量供電情勢與用電需求，盡量安排機組在負載較低的連續假期期間維護檢修或大修，以便在年假結束開工後，全力提供國內經濟發展所需電力。

台電春節連續假期中火

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