影／桃機消毒隊上場 防堵武漢肺炎病毒入侵

大陸武漢新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，在即將展開的春節輸運高峰期，桃園機場公司建置了消毒隊，每天固定時段或機動在機場內外噴灑藥劑，執行防疫消毒工作，防範病毒入侵，確保旅客及工作人員健康。

桃園機場公司副總經理但昭璧表示，桃園機場為強化防疫作為，成立防疫應變小組，由原有的桃園機場衛生安全工作小組轉達因應整備事宜，並配合疾管署辦理防疫工作。22日下午應變小組召集專案會議，確保各單位充分了解及執行防疫作業細節。

但昭璧指出，為避免疫情傳染，機場公司依旅客入境動線，強化航廈內空橋、登機門、候機室入境區、手扶梯、電坡道扶手等各項設施消毒及清潔頻率；應用航廈內既有空調設備，調整公共區域之空調箱風門，加大換氣量，降低病毒感染率與交叉感染，希望有效阻絕疫情。

為了加強宣導，疾管署於桃園機場電子看板、出入境大廳、報到櫃台、入境檢查、行李提領區等區域播放（或張貼）肺炎疫情防疫訊息，各航空公司也於大陸港澳地區入境航班降落前，宣導衛教訊息。

但昭璧表示，桃園機場各公部門或民營廠商督導所屬工作人員，落實環境清潔消毒及加強個人防護，配合疾管署各項防疫工作，確保機場內外及個人的環境衛生，為國人的健康把關。

桃園機場公司防疫所使用的消毒藥劑為環保署核可的「立剋滅液劑」，有效成份為二氧化氯，搭配使用超微粒噴霧機（ULV）；二氧化氯已被世界衛生組織（WHO）和世界糧食組織（FAO）列為 A1 級安全高效消毒劑。