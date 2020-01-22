防疫大作戰 陸教育部發文：學校非必要不舉辦聚集活動

防範武漢肺炎擴散，大陸繃緊神經，大陸教育部發文要求，學校非必要不舉辦聚集活動。取自歐新社 分享 facebook 防範武漢肺炎擴散，大陸繃緊神經，大陸教育部發文要求，學校非必要不舉辦聚集活動。此外，四川省交通運輸廳說，原則上暫停開往武漢的長途客運。

據中新網消息，大陸教育部今天下發通知，部署教育系統做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作。要求各地和學校要強化責任意識，做好春節和寒假期間值班值守，狠抓防控重點環節，非必要不舉辦聚集性活動。

通知稱，發生疫情地區的教育行政部門，要制定嚴謹周密的防控方案，根據疫情發展情況，切實做好開學師生返校預案及相關準備工作。嚴格落實學校傳染病防控措施，做好學生晨午檢、因病缺勤病因追查與登記等工作。

此外，正值春運人員大範圍密集流動期間，就做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控，21日晚，四川省交通運輸廳緊急下發通知，要求全力配合衛生健康部門和醫療機構做好對車站、車輛的監測監控，並督促企業原則上暫停開往武漢的長途客運。

通知說，立即全面梳理排查開往或途經湖北省武漢市境的長途客運和省際包車，基於人民群眾生命安全和身體健康角度出發，督促企業原則上從即日起暫停發往湖北省武漢市境的長途客運和省際包車。

對近期途經過湖北省武漢市境內的長途客運和省際包車司乘人員要按照實名制管理要求做好登記造冊，以便追溯調查。督促道路運輸企業切實加強對疫區所在省份長途客車接駁點駕駛員的衛生防控安全教育管理，及時做好個人衛生防護。

進一步加強消毒工作。對客運站、客運車船的清潔衛生和消毒是交通運輸部門防治疫情的首要環節，各地交通運輸主管部門要主動請衛生防疫部門對駕駛員、船員以及客運站、港口碼頭等場所一線工作人員和消毒人員開展基本醫學知識教育和疫情防控技能培訓。