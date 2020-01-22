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神隱40天偕投資人代表現身 張綱維：同意復飛才有資金

2020-01-22 11:52聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

遠東航空去年12月13日無預警停飛後，迄今已累積9萬張退票，董事長張綱維神隱超過一個月，去年12月的薪資也仍未發出。張綱維今天上午偕同「投資人代表」蔡慧玲律師召開記者會，他說，蔡是遠航第二次的救世主，只要政府同意復飛，會用最大誠意接手。蔡則說，今天代表的是蔡孟哲博士。

遠航昨天接近晚間11時對外發布，張綱維暨投資人代表將於今天上午11時30分在遠航總公司棚廠召開記者會，這也是張綱維積欠員工12月薪資後首度公開露面，距離無預警停飛後出面宣稱「烏龍一場、兩周內10億資金將到位」，至今已經過了40天。今天記者會除張綱維和投資人代表，遠航副董事長鄭晴文、總經理孫令權、副總經理盧紀融也一同出席。

記者會一開始，張綱維先是針對這段時間造成社會大眾、旅客跟全體同仁的困擾鞠躬致歉。他說一路走來是自己個人獨資，深深覺得自己能力跟實力不足，但支撐自己走過來最大信念，就是照顧1000多名員工和其家庭。遠航今年63年，很多員工從年輕就待在這，當年接手也是深受員工精神感動，一路走過來，最大信念就是不能讓員工終年失業。

張綱維說，在沒有找到專業、有實力，能照顧員工的投資人，個人可以放棄一切，不計盈虧跟榮辱，照顧1000多名員工生存權。

他說，經過這陣子沒有找到認為符合條件、最好的投資人，但是投資人很明確表達希望政府能夠同意復飛之後，會挹注大量資金，所以在此懇求政府，注意勞工生存權，能夠同意復飛，會就所有條件全部完成，復飛後也會先發放員工薪水，期盼政府能夠伸出援手。新的經營團隊也會跟政府一起照顧這些員工。

「投資人代表」蔡慧玲則說，今天回到遠航跟張開記者會，感觸很深，2015年完成重整記者會，她也有一起開記者會，一直很感謝張，在當時很辛苦的時候，是張貿然跳進遠航，發放薪資，覺得自己還有一份未了的責任，對遠航也有很深的感情。

蔡慧玲說自己是台北地方法院指派的重整人，當初也是她找張過來接手。她說，今天代表的投資人是蔡孟哲博士，蔡孟哲資金很雄厚。她說，蔡博士早上給她一份聲明稿，聲明稿指出，有高度意願接手遠東航空。為了遠航1000多名生計，還有離島居民權益，只要政府給遠航明確復飛條件，會有最高團隊誠意接手遠航。

她說，張很明確說願意讓出經營權，只要政府復飛條件明確，辦好增資，資金進來，接手後就是全新體質的航空公司。同時也希望，如此有正面價值的航空公司，是全民的，也不要讓員工散掉了。

她說，15到20億是主要投資人蔡孟哲募集，還有其他團隊，像是中部房地產大亨林董也在其中，預計能夠有30億資金進駐。至於蔡孟哲有確定投資？她僅說若政府開出復飛條件，蔡孟哲博士將展現「最高意願」。

遠東航空董事長張綱維。本報資料照片
遠東航空董事長張綱維。本報資料照片
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遠航董事長張綱維今天上午偕同「投資人代表」蔡慧玲律師召開記者會。記者曹悅華／攝影
遠航董事長張綱維今天上午偕同「投資人代表」蔡慧玲律師召開記者會。記者曹悅華／攝影
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遠航遠東航空薪資

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