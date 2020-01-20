中火新建燃氣機組通過環評 台電：4部燃煤機組將轉備用

環保署今天召開環評審查委員會，審查通過「台中發電廠新建燃氣機組計畫」。台電感謝環評委員以及各界的支持與鞭策，將確實遵照環評承諾執行計畫，未來台中電廠新增2部燃氣機組上線後，4部燃煤機組將陸續轉為備用，此「增氣減煤」規畫可兼顧穩定供電及空氣品質，籲請各界支持。

台電預估，未來2部燃氣機組上線、4部燃煤轉備用後，中火以「2氣6煤」運轉加上環保改善作為，污染物排放將可減少64%至72%，減排成效顯著。

台電表示，4部燃煤機組轉備用後，必須同時滿足三條件才能啟用：第一不能在空污季期間使用，第二空品的AQI須要小於100，第三備轉容量率需低於8%。依據環保署評估，AQI小於100顯示擴散條件較佳，污染物較不易累積。

針對外界質疑中火機組「只增不減」，未汰除燃煤機組。台電強調，燃煤機組扮演「救火隊」關鍵角色，當其他機組發生故障等突發狀況，或天災影響導致備轉容量率偏低時，燃煤機組可用於救急，保有電力調度彈性。真正有需要時才會動用備用機組，且最多只會啟動2部，啟用機率甚低。

台電指出，目前中火的燃煤機組尚未到達除役年限，基於供電穩定的安全與必要性，既有機組不宜提前除役。台電會持續努力投入燃煤機組的空污防制設備改善，目前燃煤機組的排放量均符合甚至低於中央與地方標準，中火未來也會朝增氣減煤方向邁進，完成穩定供電與能源轉型的使命。

針對外界關切新建燃氣機組是否影響中火周遭海域生態？台電指出，除了既有的環境監測計畫，未來會針對中火周邊海域生態及水質依照本案環評承諾項目進行監測，並全力配合中央跨部會單位進行相關海域評估調查，遵循相關保育措施。