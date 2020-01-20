中火加機組燃煤不除役 楊瓊瓔：變相擴建令人憤怒

環保署今天下午將舉行「台中發電廠新建燃氣機組計畫」環評會議，通過台電版本，台中火力發電廠新建燃氣機組計畫，但中火老舊燃煤機組不除役，轉為備用機。

台中市立委當選人楊瓊瓔表示「憤怒」「無法接受這樣的結果」全世界都在降載火力發電，只有台灣想盡辦法要將中火變成世界最大的火力發電廠，退步的能源政策是開環保倒車，環保團體也批評舊燃煤機組若僅轉備用而不實質除役，形同「變相擴建」將導致空汙問題更嚴重。

楊瓊瓔表示，台灣努力在各項經濟指標與對外政策擠身已開發國家，卻在環保議題上大開政策倒車，與國際背道而馳。

她説，歐盟為了有效減低地球暖化致力減碳，今年度將核能列入綠色能源，台灣卻反其道而行，如果能源政策方向本身有問題，應重新檢討能源政策，頭痛醫頭、腳痛醫腳是不行的。在錯誤的政策上疊床架屋「貽笑國際」不論燃煤或燃氣都應順應國際減碳的趨勢。

楊說，用燃氣取代燃煤就應當將老舊機組除役，不該以「備用」作為藉口暗渡陳倉，未來會要求全面重新檢討能源政策。

楊瓊瓔說，未來她會針對中火周邊縣市應進行空氣汙染相關的流行病學調查，因為在許多空氣汙染的醫學指標上並無法明確界定PM2.5的所謂安全值。