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中火環評闖關 環團：恐大開中火擴增煤電方便之門

2020-01-20 11:56聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

中火力發電廠新建兩部燃氣機組計畫，今天下午環評大會闖關。台灣健康空氣行動聯盟今天質疑，台電所提環評條件，刻意忽視短期低濃度空污的健康影響，恐誤導環評委員。一但環評通過，恐大開中火擴增煤電的方便之門，未來輕易重啟舊燃煤機組危害人民健康。

配合減煤增氣能源轉型政策，台電所提出台中火力發電廠新建燃氣機組計畫，四部舊燃煤機組僅轉為備用，不立即除役，引發公民團體反彈，環評闖關前，環保團體舉行記者會，提出國際醫學已有短期低濃度空汙，也可能造成致命的健康危害研究，呼籲政府應支持中火加速煤轉氣，並承諾無煤期程表。

理事長葉光芃說，先前四次初審過關的環評結論，四部舊燃煤機組備用不除役。他質疑，台電所提環評條件嚴重忽視短期低濃度空污的健康影響。但依現行空品指標，AQI100以下真不會有健康危害？葉提到，環保署網站公告的黃標是「對非常少數之極敏感族群產生輕微影響」、綠標是good、「污染程度低或無污染」。這都與國內外最新醫學研究發現不符合，實有誤導國人暨中火環評委員之嫌。

葉光芃說，根據國際知名醫學期刊British Medical Journal研究​，PM2.5沒有安全值，另外，台灣現行空品指標(AQI)，PM10日均值55-125微克/立方米才標示為黃色警戒，​但PM10可能導致的短期健康效應​，​the New England Journal of Medicine都有最新發表。

台健空盟表示，若以AQI100以下，作為中火未來啟動備用燃煤機組的環評許可條件之一，恐讓空汙重災區民眾，未來再度淪為備用沒電機組的受害者。

台中火力發電廠新建兩部燃煤機組計畫，今天下午環評大會闖關。台灣健康空氣行動聯盟今...
台中火力發電廠新建兩部燃煤機組計畫，今天下午環評大會闖關。台灣健康空氣行動聯盟今天質疑，一但環評通過，恐大開中火擴增煤電的方便之門，未來輕易重啟舊燃煤機組危害人民健康。圖／台健空盟提供
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