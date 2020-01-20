「國家對不起你們」 護管員月薪可望調至逾4萬

森林護管員進深山出任務時，經常克難搭帳休息。 圖／廖恩暉提供 分享 facebook

森林護管員工作風險高、挑戰大，但基本薪資加上危險津貼最多不超過四萬元，林務局一直爭取提高待遇，農委會主委陳吉仲也感嘆「國家對不起你們」。林務局去年底已報請農委會轉呈行政院審核，希望將護管員薪水調高到四萬元以上，順利的話，全台將近一千一百名護管員可望在今年收到「加薪大紅包」。

森林護管員經常要爬壁涉水，考驗體力與耐力。 圖／廖恩暉提供 分享 facebook

護管員薪資依約雇人員待遇計算，薪點折合率每點一二四點七元，報到後以三等二二○薪點支薪，起薪僅兩萬七四三四元。再依年終考核成績調整薪點，最高只能到五等二八○薪點，也就是基本薪資三萬四九一六元就「登頂」。

林務局去年已向行政院爭取到「危險津貼」，執行風險較高的勤務可支領山地巡護作業費，每月約三千元至四千元，若遇森林火災、盜伐埋伏等特殊勤務，最多可增到七千元，但也是「有做才有」，並非固定薪資。林務局表示，去年已研擬調高護管員薪點折合率，希望月薪可達四萬元以上。

林務局長林華慶說，兩萬七千元到三萬五千元的基本薪資，相對於護管員工作的專業性與危險性實在太低，因此在農委會支持下向行政院爭取調高薪資，應該不久後就能有好消息。

林華慶說，森林護管員具備多元專業，工作繁瑣而辛苦，常需要離鄉背井，也面臨來自天災人禍的危險。但他們都忠於職守，且親自訪視後發現護管員「臥虎藏龍」，有特種部隊退役，還有前職棒選手與各種運動國手。這些專長雖未必能直接運用在森林護管工作上，但對充滿挑戰與危險的職場環境，絕對有很大助益。