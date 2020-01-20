親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
陳師孟監委辭職
罷韓投票將成案
國民黨大敗檢討
蔡英文連任總統
政治
軍事
綜合

「國家對不起你們」 護管員月薪可望調至逾4萬

2020-01-20 00:19聯合報 記者吳姿賢／台北報導

森林護管員進深山出任務時，經常克難搭帳休息。 圖／廖恩暉提供
森林護管員進深山出任務時，經常克難搭帳休息。 圖／廖恩暉提供
分享

森林護管員工作風險高、挑戰大，但基本薪資加上危險津貼最多不超過四萬元，林務局一直爭取提高待遇，農委會主委陳吉仲也感嘆「國家對不起你們」。林務局去年底已報請農委會轉呈行政院審核，希望將護管員薪水調高到四萬元以上，順利的話，全台將近一千一百名護管員可望在今年收到「加薪大紅包」。

森林護管員經常要爬壁涉水，考驗體力與耐力。 圖／廖恩暉提供
森林護管員經常要爬壁涉水，考驗體力與耐力。 圖／廖恩暉提供
分享

護管員薪資依約雇人員待遇計算，薪點折合率每點一二四點七元，報到後以三等二二○薪點支薪，起薪僅兩萬七四三四元。再依年終考核成績調整薪點，最高只能到五等二八○薪點，也就是基本薪資三萬四九一六元就「登頂」。

林務局去年已向行政院爭取到「危險津貼」，執行風險較高的勤務可支領山地巡護作業費，每月約三千元至四千元，若遇森林火災、盜伐埋伏等特殊勤務，最多可增到七千元，但也是「有做才有」，並非固定薪資。林務局表示，去年已研擬調高護管員薪點折合率，希望月薪可達四萬元以上。

林務局長林華慶說，兩萬七千元到三萬五千元的基本薪資，相對於護管員工作的專業性與危險性實在太低，因此在農委會支持下向行政院爭取調高薪資，應該不久後就能有好消息。

林華慶說，森林護管員具備多元專業，工作繁瑣而辛苦，常需要離鄉背井，也面臨來自天災人禍的危險。但他們都忠於職守，且親自訪視後發現護管員「臥虎藏龍」，有特種部隊退役，還有前職棒選手與各種運動國手。這些專長雖未必能直接運用在森林護管工作上，但對充滿挑戰與危險的職場環境，絕對有很大助益。

薪資行政院

延伸閱讀

「國家對不起你們」 森林護管員年後可望收到加...

退役特勤、職棒球星 守護台灣森林全靠這千人「...

中職／百萬月薪球員 恐連兩年無望

開會打哈欠、吃東西 年薪210萬「電腦碩士」...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

體育3冠王護林「山老鼠也怕」

2020-01-20 00:17

姚仁喜琢磨15年 遠百A13黃昏最美

2020-01-20 00:27

遠東建築獎／老屋新生 徐旭東：最美城鄉風貌

2020-01-20 00:27

寒士吃飽30全台4千多桌 台灣創舉亞洲典範

2020-01-20 00:13

「豬從哪裡來」馬紹爾短片 國合會這5人拍的

2020-01-19 12:22

搭媽祖熱潮 國合會公關室小編炒熱馬雅人泛舟賽

2020-01-19 12:21

上完夜班衝去搭車 輕裝返鄉投票

2020-01-11 10:49

林佳龍批「獵巫」卸責 中市府駁：中火若沒減排 空汙更慘

2020-01-06 00:23

雲林宣傳車疑遭暴力？蘇治芬要道歉、張嘉郡控奧步

2019-12-27 17:24

「國家對不起你們」 森林護管員年後可望收到加薪紅包

2020-01-19 22:41

「第30屆寒士吃飽30」總統府前開飯 創辦人曹慶看菜色

2020-01-19 10:35

獎牌就是車票 鐵道馬拉松接力賽2/7報名截止！

2020-01-17 11:40

遠東集團寒冬送暖 7500小時免費長照與公益餐食

2020-01-01 00:00

新北市第十二選區立委激戰 李永萍要憑專業取勝

2019-12-30 18:20
看更多

熱門文章

罷韓第二階段若達標 李艷秋：韓國瑜應請辭

2020-01-19 15:08

韓國瑜吃火鍋王淺秋約的？葉元之改口道歉

2020-01-19 17:31

苦苓酸罷韓省1200億 高市府：立即道歉否則提告

2020-01-19 09:01

選後療傷 孫大千向韓粉喊話一起做五件事

2020-01-19 08:57

影／被問愛吃什麼海產？韓國瑜笑答：韓國魚

2020-01-19 07:56

死神退散！士官長戰勝癌末戴人工血管闖國軍體能鑑測

2020-01-19 10:20

誰接國民黨主席？ 柯文哲笑：多人想接「夭鬼假細禮」

2020-01-19 09:55

誰讓台獨泡沫化？綠營大老答案竟是她

2020-01-19 10:00

海軍向美遞切割退將聲明書 建軍歧異鬥爭延伸到營外

2020-01-19 10:24

高市府要向中央爭取罷免補助 中選會不買單

2020-01-19 20:04

韓國瑜「可憐哪」變金句 3M 「可黏哪」貼文上架又下架

2020-01-19 10:22

前司令陳永康：退伍後仍為國發聲 未參與海軍或陸戰隊建案

2020-01-19 20:51

陳師孟暗批蔡英文？ 蘇貞昌：他是認真有個性的人

2020-01-19 11:43

民眾黨訂家規不合格就剔除 柯文哲：只是最低標準

2020-01-19 09:35

獨／帶頭推動內造化 王育敏接任國民黨文傳會代理主委

2020-01-19 15:07

中正紀念堂轉型、禁購清單 行政院繼續衝？

2020-01-19 11:35

中緬聲明重申一中 國民黨：無法苟同

2020-01-19 13:56

郭台銘選國民黨主席？郭辦：內部鬥爭下的空穴來風

2020-01-19 11:31

組發會前主委發難 國民黨兩岸論述路線爭正式引爆？

2020-01-19 04:37

海軍向美遞切割退將聲明書 建軍歧異鬥爭延伸到營外

2020-01-19 12:03

民眾黨進軍立院納新血 黨團助理起薪30K

2020-01-19 12:08

競選連任失利 洪慈庸：用新面貌延續在地關懷

2020-01-19 11:14

CM34 30公厘機砲戰鬥車進駐淡水河口 火力嵌制河面

2020-01-19 10:22

國民黨新人事 立委王育敏代理文傳會主委

2020-01-19 17:31

雙帥謝票人氣大拚場 蔣萬安談吳怡農：他很優秀

2020-01-19 10:56

陳佩琪感嘆柯文哲蒼老許多：看了真心疼

2020-01-19 11:47

罷韓二階連署1月29日啟動 尹立：趁過年返鄉快來連署

2020-01-19 11:21

影／大陸武統蔡英文稱做好準備 馬英九：總統應避戰事

2020-01-19 10:56

陳師孟批蔡英文「置身事外」 爆粗口罵許宗力「病態」

2020-01-19 11:56

影／執政過程驚濤駭浪 蔡英文：對不起，嚇到大家

2020-01-19 15:21

幕僚：郭台銘無意選國民黨主席 規劃赴美會川普

2020-01-19 13:00

冷眼集／陳師孟回馬槍 讓爭議落回蔡身上

2020-01-19 12:04

影／設「+1」臉書社團 國民黨青壯派邀大家論辯路線

2020-01-19 17:36

賴香伶上任立委第一件事 幫公費助理調薪

2020-01-19 23:41

「國家對不起你們」 森林護管員年後可望收到加薪紅包

2020-01-19 22:41

陳師孟批許宗力病態 司法院：不作回應

2020-01-19 09:47

民眾黨徵國會助理 賴香伶：3萬是起薪非一口價

2020-01-19 22:53

陳師孟風波 總統府：兩院可依憲政機制確認權力分際

2020-01-19 11:36

輔選有功 蔡英文南下感謝高屏競選團隊

2020-01-19 13:09

國軍非軍職保防員將停止適用勞基法84條之1規定

2020-01-19 10:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top