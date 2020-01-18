全球臺灣醫衛總會訪僑委會 吳新興勉結合僑界挺臺入世衛

張武修(左)及吳新興(右)針對如何集結海外僑民力量促成臺灣加入國際防疫體系進行討論。圖／僑委會提供 分享 facebook

為爭取臺灣加入世界衛生組織，監察委員張武修醫師日前成立全球臺灣醫衛總會，盼集結臺灣散布全球的醫療衛生菁英力量，讓國際看見臺灣對醫療領域的貢獻。張武修17日偕總會成員拜訪僑務委員會，由委員長吳新興親自接待，吳新興期勉全球臺灣醫衛總會與僑委會攜手，集結海外僑民力量促成臺灣加入國際防疫體系。

吳新興表示，散布在海外的僑胞有許多是醫療菁英，今年WHA年會即將舉行，藉由全球臺灣醫衛總會成立，可以集結全球支持臺灣的醫界朋友，讓國際社會聽到臺灣的聲音。吳新興進一步指出，以臺灣在醫療衛生實力及專業的貢獻，被排除在WHA的大門之外，是相當不人道的事，僑委會每年結合僑界的力量為臺發聲，他也期勉全球臺灣醫衛總會未來與僑委會攜手，為國家做事。

張武修指出，全球臺灣醫衛總會於今年1月5日成立，集結了全球各地支持臺灣醫藥衛生發展、永續發展的專業人士，目前在歐洲、美洲、日本、臺灣等亞太地區已成立組織，共同規劃如何整合臺灣在醫藥衛生領域的公眾外交力量與政府的努力，發揮相輔相成的效果，並透過醫療貢獻、人道發展的力量，讓臺灣成為國際發展的重要夥伴。

本次訪問隨行人員另有歐洲臺灣醫事聯盟執行長張良子、柏林臺灣協會會長王振烽、北美臺灣人醫生協會會長謝博夫及張武修委員辦公室主任莊振澤等人。謝博夫表示，北美臺灣人醫生協會長期從事草根的國民外交工作，每年舉辦超過六次義診，深入各國幫助缺乏醫療服務的人民，提高臺灣的國際能見度。

張良子則表示，歐洲醫事聯盟每年在世界衛生日都會函請歐洲各國支持臺灣加入世衛組織，也組團赴日內瓦聲援臺灣加入世衛組織。王振烽指出，德國僑界每年都會在柏林舉辦聲援臺灣加入WHO的活動，今年全球臺灣醫衛總會成立，將配合網羅歐洲僑界跨領域醫衛人士一起努力，希望在歐洲議會通過支持臺灣參與國際組織的關鍵時刻，發揮更大效能。

臺灣長期飽受中國打壓，想要透過正常外交管道申請加入世界衛生組織有其困難，全球臺灣醫衛總會未來將集結全球醫療衛生界的菁英，推動臺灣參與聯合國與世衛組織。