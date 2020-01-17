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獎牌就是車票 鐵道馬拉松接力賽2/7報名截止！

2020-01-17 11:40撰文／ 吳志雲

台灣最大團隊接力賽 掀熱潮搶限量名額

參賽人數最多、每每造成網路洗版的接力賽--新北市鐵道馬拉松接力賽（通稱：追火車），第五屆將於4月19日（日）在貢寮區福隆開跑，歷屆參賽隊伍多來自企業、法界、醫界、影視、記者等，已紛紛搶先報名，自108年11月20日早鳥開放報名，750隊限量名額目前所剩不多，歡迎把握最後報名機會。

圖／新北市政府觀光旅遊局 提供
圖／新北市政府觀光旅遊局 提供
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本活動的4大特色：一是跑經台灣最美海岸線—青春山海線經典景點：舊草嶺隧道、三貂角燈塔、牡丹車站等，二是禮聘設計師操刀完賽禮，三是崇尚創意及歡樂的氣氛，四是結合鐵道文化及在地旅遊元素，而成為每年台灣眾多跑者心目中必報的觀光路跑賽事。

圖／新北市政府觀光旅遊局 提供
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創意更勝以往、笑聲保證更大 2020年推出全球第一張「車票獎牌」

今年完賽隊伍增加以往沒有的「團隊獎牌」－7人組合鐵道電氣路牌，還有新北市政府觀旅局、日本西武鐵道及一卡通三方聯名加碼提供給每位完賽者輕巧的「車票獎牌」，牌面「追火車」尊貴金標誌及「Finisher」認證；這張卡式獎牌可以儲值搭乘火車、捷運、公車等。

圖／新北市政府觀光旅遊局 提供
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新北市觀旅局局長張其強表示：「我們想要告訴年輕人，搭大眾交通工具及跑在青春山海線上都是一件很酷的事。」西武集團日商王子大飯店管理顧問公司副總經理豊田良現場表示，「會再思考憑此全球限量5500份車票獎牌，可以到日本的西武鐵道兌換驚喜小禮的可行方案。」共同推廣東京都與新北市的鐵道觀光交流。戴上獎牌，只要儲值，就可以不用再掏錢買車票，別人搭車刷普通票卡，跑者搭車，刷獎牌又刷榮耀感！

圖／新北市政府觀光旅遊局 提供
圖／新北市政府觀光旅遊局 提供
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忠誠追友回娘家 驚爆好孕道

追火車已經邁入第五屆，從事不動產社群「買厝」的黃士芳和蔡焦緯及醫聲論壇休閒隊的葛育成和盛嘉珍分享連續四年的回憶。買厝的五人是由同事組成，黃士芳表示「約好至少要一起跑十年，即使現在各自創業，每年仍一起遵守一起追火車的約定」，其中漂亮棒黃士芳參加2018及2019年的比賽，兩個小孩是鐵道寶寶的代表。另外醫聲論壇休閒隊是在網路上認識的朋友，一開始是相約騎自行車，五年前第一屆追火車，開始組隊參加，大家各自在不同的地方工作，每一年的追火車就是大家相聚吃喝玩樂的重要日子。

「師師有兩種」律師跑得遠 醫師跑得快

活動的精神標語：「若要跑得快，就一個人跑；若要跑得遠，就一群人跑。」律師在訴訟過程需較長時間、有耐力，代表跑得遠，醫師搶救生命要和時間比賽，代表跑得快，律師張婉婷及醫師陳世宜、李映芷亦分享工作上符合追火車精神的事蹟，也鼓勵大家不僅要拚工作也要拚健康，透過追火車營造團隊合作，一眼看清誰是豬隊友還是神隊友，一起運動維持健康。

國內首次推出限量開賣 Villa兩天一夜旅跑行程 終點會場加碼50攤在地市集

貢寮及雙溪地區有山有海，不論要跑步、爬古道跟旅行都非常合適，本屆賽事特別規劃3月7日及3月8日兩天一夜追友專屬優惠行程，邀請專業教練帶領大家體驗路線，並且入住福容飯店Villa住宿及享用在地鮮食料理，行程中包含騎單車徜徉山海線、海景第一排舒心瑜珈及實境體驗五星食材九孔鮑養成，兩天的豐富行程只要NT3,999，相關訊息都可以參考旅跑新北粉絲團。

新北市觀光旅遊局藉由結合鐵道文化與路跑運動創造休閒經濟，今年終點也擴大追火車大市集包山又包海，預計集結50個在地特產市集。雙溪的注腳雙溪工作室則將以當地當令當季食材，全手工製作健康美味的追火車便當，提供跑友最無負擔的賽後補給，歡迎大家使用大會消費券購買享用。

團隊及個人獎牌拿滿手 尊榮黑X活力紅全新追火車視覺系曝光

「我們跑的不是馬拉松，是文化」，將火車通行證設計為全台最有份量的組合式團隊獎牌，藉由結合鐡道文化與運動創造休閒經濟，跑得快追火車，跑得慢被火車追，邀請大家一起享受新北市鐡道馬接力賽的樂趣！

報名資訊
賽事報名官方網站：https://pse.is/NGV5K，名額有限，請密切注意官方臉書「旅跑新北」及官方網站最新活動資訊！欲得知更多資訊，可加入臉書「旅跑新北」及「新北旅客」粉絲團，隨時掌握賽事第一手消息。

活動報名：https://pse.is/NGV5K或搜尋「Running Holidays-2020新北市鐵道馬拉松接力賽」
相關活動資訊請上FB搜尋「旅跑新北」：https://www.facebook.com/runntpc/
「新北旅客」：https://www.facebook.com/ntctour/

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