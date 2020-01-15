【重磅快評】糟糕，武漢非典病毒證實會人傳人

世界衛生組織〈WHO〉昨天證實台灣民眾擔心的武漢非典型肺炎確實會人傳人；不是先前說的只會由動物傳人，人傳人的機率極低；昨天修正說詞，會「有限度」的人傳人。

WHO當然理解這項「證實」會大增民眾的憂慮，但不面對可能的傳播途徑，勢將造成防疫的漏洞。WHO在這之前沒把話說死，不排除病毒人傳人的可能，昨天很嚴肅地承認，病毒會有限度人傳人。

WHO為了降低病毒傳染路徑帶來的衝擊，刻意限縮「有限度」的面向：近距離、長時間的接觸，例如家人、醫護人員、照顧者…，WHO的解釋有些畫蛇添足，僅撇開禽畜是唯一媒介的指控，另也承認接觸、飛沫直接傳染外，很可能是空氣傳染；這正是防疫最困難、最憂心的事。

禽畜、飛沫的直接傳染，都能「冤有頭、債有主」找到病毒的來源，但空氣傳染不然，無法據以找出病毒的出處，這正是防疫最擔心的情況。台灣兩位到武漢做非典肺炎疫調的防疫專家，可能接觸到的對象至多是隔離的重症患者，或是617位觀察中的可疑感染者，這些人的共同特徵是有症狀、可能帶原，但無症狀的帶原者也有傳播病毒能力，這個無從著力的防疫黑洞要怎麼補上？

必然憂慮的是，WHO當然知道武漢非典病毒人傳人的機率有多高，為什麼等到9日61歲男性病故才正式透露這一訊息？為什麼宣布武漢非典病毒命名為2019新冠狀病毒〈2019n-cov〉後才宣布人傳人的可能？不客氣的說，WHO的權威性備受質疑，承受不了過去以發生地做病毒名稱的反彈，但這些都是周邊、非防疫相關，何況WHO承認至今仍有重要感染源不明。

當然，WHO、大陸衛計委、武漢公衛當局努力釐清n-cov有相當進度，至今確認病毒核酸，是人們相當陌生的冠狀病毒家族，且確認與宿主蝙蝠有87﹪近似度…，其實這無意義，就算99﹪近似，也表示他不是2003宿主蝙蝠身上檢出的SARS冠狀病毒。