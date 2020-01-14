親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘇揆請辭獲慰留
蔡英文連任總統
國民黨大敗檢討
大小黨搶不分區
各分區立委出爐
大選結果各界評
政治
軍事
綜合

817震撼三關鍵：香港反送中、青年崛起、中產轉向

退休情報官當「共諜」 狂邀退役軍官和解放軍見面判6月

雞蛋及兼售食品添加物化工原料業者 今年食安稽查重點

2020-01-14 15:40聯合報 記者林河名／台北即時報導

行政院今天召開「食品安全聯合稽查專案小組第40次會議」，檢視去年雞蛋產品聯合稽查專案查核成果，並研商今年食安相關稽查專案與跨部會聯合稽查項目，決議將雞蛋產品及兼售食品添加物的化工原料業者列為今年稽查重點。

行政院食品安全辦公室表示，去年「雞蛋產品聯合稽查專案計畫」由農業委員會主政、衛生福利部協同規畫，並結合地方政府農業及衛生單位共同進行聯合訪視調查與稽查作業，於7月至11月分3階段執行，調查國內雞蛋的市售端、洗選業者、液蛋製造廠及來源蛋雞畜牧場等產品供應鏈，針對其蛋品的生產流向紀錄、蛋品溯源管理及場所相關作業規範等項目查核。

食安辦指出，透過去年雞蛋產品聯合稽查，共調查了連鎖賣場通路洗選蛋品計有168品項，分別來自55家洗選場所及149家來源畜牧場。中央結合地方政府的聯合稽查共查核20家洗選業者、15家畜牧場及20家液蛋製造業者，合計55家。

查核洗選場所時，發現3件來源畜牧場登記缺失，已依畜牧法裁處在案；另查有1件畜牧場非驗證產品使用驗證標章，已依農產品生產及驗證管理法規定裁處，並終止驗證；稽查不合格者的液蛋製造業者皆已限期改善，並經複查合格。15場畜牧場雞蛋及其蛋雞飼料的動物用藥檢驗結果均未檢出；抽驗8件液蛋產品，其中1件殺菌液蛋檢出沙門氏桿菌與規定不符，已裁處在案。藉著盤點雞蛋產品聯合稽查成果及食安管理缺口，將有助未來精進食安管理政策推動。

食安辦指出，為延續前年及去年聯合稽查成效，擴大掌握雞蛋產業鏈管理，並防堵非食品用化學物質系統性非法流用於食品，今天會中決議將雞蛋產品及兼售食品添加物的化工原料業者納入今年稽查重點項目。

食安辦強調，透過跨部會及中央地方協力合作，分別以溯源及追蹤管理產品產業鏈，持續推動各項法規的完善度，可強化從農場到餐桌的食品安全管理體系，落實「食安五環」，以維護民眾食品安全，提升消費者對我國食安環境的信心。

行政院今天召開「食品安全聯合稽查專案小組第40次會議」，決議將雞蛋產品及兼售食品...
行政院今天召開「食品安全聯合稽查專案小組第40次會議」，決議將雞蛋產品及兼售食品添加物的化工原料業者列為今年稽查重點。聯合報資料照片
分享

雞蛋食安牧場行政院

延伸閱讀

南投鵝肉店食物中毒致30多人不適 負責人遭...

善待雞吃好蛋 高雄青年返鄉築夢友善牧場

出身農藥行 他推薦友善紅豆田

過期柴魚粉加工黑心蝦味先！裕榮老董判刑2年

相關新聞

U人物／蔡依珊沒包袱「我不需要證明自己」

2020-01-14 14:37

總統國際記者會口譯是台大教授 范家銘曝最緊張是這事

2020-01-14 00:08

NCC跨部合作建功 電視台開票數字沒暴衝

2020-01-13 16:25

法規鬆綁 簡化公務員出差核銷作業

2020-01-13 15:05

故宮國寶清明上河圖 首度前進南院

2020-01-13 11:55

選後看農業／學者：簽貿易自由化 要讓農業轉守為攻

2020-01-13 11:49

選後看農業／學者：提高農民所得 先拋棄無效補貼

2020-01-13 11:41

【即時短評】農業補貼雖可恥 但對選票有用

2020-01-13 11:08

上完夜班衝去搭車 輕裝返鄉投票

2020-01-11 10:49

林佳龍批「獵巫」卸責 中市府駁：中火若沒減排 空汙更慘

2020-01-06 00:23

雲林宣傳車疑遭暴力？蘇治芬要道歉、張嘉郡控奧步

2019-12-27 17:24

執政黨包容的雅量

2020-01-10 00:00

遠東集團寒冬送暖 7500小時免費長照與公益餐食

2020-01-01 00:00

新北市第十二選區立委激戰 李永萍要憑專業取勝

2019-12-30 18:20
看更多

熱門文章

扶龍王！王世堅曾說蔡英文選上就跳海 網：帶上黃阿姨

2020-01-13 21:02

民調／戰犯榜吳韓分居一二 選主席朱立倫、蔣萬安熱門

2020-01-14 08:28

行政院傍晚內閣總辭 蔡英文已請蘇貞昌留任

2020-01-13 16:40

狂勝蔡英文故鄉票卻跌兩成 老家鄉親：不是沒有原因的

2020-01-14 11:57

大選落幕即將歸建 「特勤吳彥祖」：現在可以好好睡了

2020-01-14 10:52

沈一鳴乃至兩蔣 他們為何都無法國葬？

2020-01-14 08:00

趙少康批吳敦義的敗選聲明：沒道歉還為難中常委

2020-01-14 10:55

為何蔡英文贏新加坡人會難過？ 網曝：幾乎都韓粉

2020-01-13 21:33

獨／江啟臣宣布辭中常委 呼籲所有中常委一同總辭

2020-01-13 22:45

一樣回鍋市長！韓國瑜遇罷免怎朱立倫沒事 網點出關鍵

2020-01-13 17:23

韓國瑜：選舉補助款我一塊錢也不會拿 黨主席非目標

2020-01-14 02:30

涉貼文恐嚇小燈泡媽媽 婦人到案道歉

2020-01-13 18:23

不認同請辭 挺吳常委：准辭吳敦義「即刻改選」中常會

2020-01-14 13:04

青壯派劍指主席補選？蔣萬安跟進江啟臣辭國民黨中常委

2020-01-14 01:29

哀悼參謀總長沈一鳴等將士殉職 行政院宣布明降半旗

2020-01-13 19:59

蔡總統在黑鷹殉職將士靈前宣布核定國軍三項加給

2020-01-14 09:18

總統國際記者會口譯是台大教授 范家銘曝最緊張是這事

2020-01-14 00:08

總統大選韓國瑜落敗 台師大教授：他是我的英雄

2020-01-13 18:15

韓國瑜放鳥中外記者 秦慧珠臉書開砲：太不應該

2020-01-13 18:30

謝龍介與綠議員打賭立委席次 龍介仙輸了將跳柳川

2020-01-13 19:53

跟進江啟臣、蔣萬安 沈智慧宣布請辭中常委

2020-01-14 12:19

開第一槍！孫文學校校長張亞中 宣布參選國民黨主席

2020-01-13 20:20

「常以黑醋麵裹腹的參謀總長」 黑鷹殉職將士今公奠

2020-01-14 08:36

2020大選結束 孫大千：創下這幾個史上第一次

2020-01-14 11:03

憲兵在三軍統帥面前左右不分？憲指部出來面對了

2020-01-14 12:15

吳敦義請辭待命？「凌遲中常委」黨連夜溝通

2020-01-14 01:11

黑鷹殉職將士移柩 軍民沿街致意場面30年來僅見

2020-01-13 21:46

黑鷹8殉職將士移靈 總統蔡英文向車隊鞠躬致意

2020-01-13 18:13

沈一鳴移靈 蔡英文現身致祭

2020-01-13 18:51

國防部：行政院新增三項國軍加給追溯本月1日生效

2020-01-14 13:00

吳敦義去留推中常會 挺吳派常委：明「不會有人慰留」

2020-01-14 14:23

好巧！民眾黨得票數 與新光金大公主生日數字一樣

2020-01-13 16:45

大選後回高市府上班首日 韓國瑜身段低

2020-01-13 21:39

總統選舉投不同人 選後他的房間被韓粉爸媽清空

2020-01-14 13:07

民眾黨成第3大黨誰在挺 網曝7大票倉亮點

2020-01-13 16:50

國民黨改革 李彥秀提台灣主體的兩岸論述等3建議

2020-01-14 08:34

郭台銘：大選過後這兩天都沒睡好 想了很多事情

2020-01-13 17:03

蔡壁如進立院柯建銘完了？ 柯：立院比專業不是比白目

2020-01-13 19:31

徐巧芯談國民黨人最怕的標籤 網：大陸聽了不舒服

2020-01-14 13:00

【重磅快評】九二共識要進化 柯文哲的兩岸一家親呢？

2020-01-13 17:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top