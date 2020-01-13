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故宮國寶清明上河圖 首度前進南院

2020-01-13 11:55聯合報 記者何定照／台北即時報導

故宮今表示，清明上河圖將首度前進故宮南院，於1月22日至4月26日舉行清明上河圖特展，展品包括國寶級超人氣書畫名品清院本《清明上河圖》、宋代張擇端《清明易簡圖》及明代仇英《清明上河圖》，搭配新媒體作品「古畫動漫－清明上河圖」、「書畫互動桌－清明上河圖」與「話・畫－清明上河圖」。

南院也將推出「人氣國寶展」（1月22日至9月27日），展出戰國中期《嵌綠松石金屬絲犧尊》、東漢《玉辟邪》、北宋《定窯白瓷嬰兒枕》、宋至元《玉鴨》、清代《翠玉白菜》等具有高知名度的超人氣國寶，展場同步播映故宮「國寶總動畫」經典動畫。

故宮北院也特闢「國寶聚焦」陳列室，每次展出兩組件國寶級書畫，展期以3個月為原則，定期更換展件。首檔將於1月23日至4月23日，展出宋代蔡襄《書尺牘（陶生帖）》、燕文貴《奇峰萬木》，讓民眾在筆墨丹青藝境，細細品覽宋代美學的精雅韻致。

7月起，年度器物特展焦點，鎖定帝王珍藏琺瑯彩瓷及青銅器精品。北院有「士拿乎－鼻煙壺特展」，展出故宮質量俱佳的鼻煙壺藏品，展現鼻煙壺的極致工藝。緊接著有「康熙琺瑯彩瓷特展」（7月開展）、「乾隆朝琺瑯彩瓷特展」，聚焦琺瑯彩瓷工藝的發展、傳承與創新。「清宮舊藏青銅器特展」則由乾隆視角展現清宮銅器的審美趣味。

8月起，蒙藏四大活佛文物也將現南北院，聯合展出故宮所藏蒙藏四大活佛相關文物，以及借自蒙古共和國博格達汗冬宮博物館、文化部蒙藏文化中心的藏品，完整呈現蒙藏四大活佛歷史面向，讓觀眾一睹域外藏傳佛教文物典藏單位的代表性藏品。

國寶級超人氣書畫名品清院本《清明上河圖》首度前進南院。圖／故宮提供
國寶級超人氣書畫名品清院本《清明上河圖》首度前進南院。圖／故宮提供
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故宮南院國寶

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