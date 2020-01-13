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選後看農業／學者：提高農民所得 先拋棄無效補貼

2020-01-13 11:41聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

總統大選結束，選前出現各種農業大補貼政策。學者籲台灣農業應該要有更宏觀的視野，對外也應該著手因應自由貿易衝擊，改變大補貼這種無效的思維，把農業導入正軌。

台大農經系系主任雷立芬說，過去20年來農政單位都想要提高農民所得，但提高所得不是「把東西賣出去就好」，應該把農業環境顧好。

她說，農業也是各行各業當中的一種產業，過去農業出現大補貼政策，究竟是一次性的經常門補助，還是可以改善環境、可長期使用的購買機器設備資本財？其中比例如何？

她表示，若都是一次性的經常門補助，大多是丟到水裡一下子就沒了，牽涉執政者如何看待農業。若看待農業如乞丐，每次來就丟一點錢，對農業未來並沒有幫助。

雷立芬表示，台灣農業不再只是「顧腹肚」這件事情，舉例來說，前陣子有人做了農地空拍，宜蘭農地上蓋農舍的人多，頻頻檢舉附近的畜牧場，認為髒、臭，但實際上農舍的汙染也不小，「他們（農舍主）進來以後（農地），就開始排除異己（其他汙染源、畜牧場）」。實際上，都是農地不斷消失的因素，讓農地破碎不完整，在農地逐漸流失的情況下，台灣農業還剩下什麼？

她說，這不僅只是糧食安全的問題，是台灣人安身立命的基礎，選後領導人應該更重視農業，應該要有更高瞻遠矚的想法。

農委會去年承諾要收購花生。本報資料照片
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農地農舍牧場

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