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【即時短評】農業補貼雖可恥 但對選票有用

2020-01-13 11:08聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

「花生之亂」讓雲林立委選戰成焦點，去年底多位雲林花生農民北上陳情，質疑農委會收購...
「花生之亂」讓雲林立委選戰成焦點，去年底多位雲林花生農民北上陳情，質疑農委會收購花生政策「話唬爛」。本報資料照片
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2018年縣市長選舉民進黨潰敗，農委會被視為「戰犯」之一。總統大選大翻轉，雲林以南立委選舉綠營全壘打，農委會全力輔選功不可沒。只要民代提出要求，不論是否合理，農委會就補貼，慷全民之慨。成為民代選舉彰顯政績的助攻代表，選舉結果證明，農業端不出政策牛肉靠補貼，雖可恥、但有用。

政府一直將台灣農業當作老苦窮的代表。從老農津貼福利式的補助，到農地、種苗、資材、農藥肥料、貸款、保險、獎學金，以及各式各樣的農產品收購。從農會、合作社場、農民，還有外銷運費、包裝、海外行銷費用，無一不補。

既然台灣農業環境與生產樣態如政府宣傳的這麼好、都賺大錢，我國應該是世界農業強國，人人何不搶著做？因為散財童子當久了，就弱化了農業本質。農民甜頭嘗到後，不論品質好壞，好的、高價的自己賣；壞的、差的、賣不出去的就是政府的責任。

不論農產品的等級與品質，政府硬是把價格撐住，只能漲不能跌，不然就是用納稅人的錢收購做「土壤改良」。從公糧收購無上限，到毛豬、台灣鯛、文旦柚、高麗菜、花生、芭樂、鳳梨、香蕉、火龍果等農產品都是如此。對農業生產者來說，哪裡還需要思考如何好好照顧各項農產品，達到一定的商業品質？對納稅人來說，可有公平正義可言？

2013年8月21日，時任中興大學應用經濟系特聘教授陳吉仲受訪時表示，政府花錢、農民感受不到成效，每年包括老農津貼逾500億元、休耕補助110億元、保價收購100億元、化學肥料補助40億元、水利會會員補貼30億元，農委會真正能運用的預算只有300億；認為補助排擠農業建設。

到2020年，陳吉仲已貴為農委會主委，今年歲出預算編列1339億8927萬4000元，比108年度預算1227億1222萬3000元，增加112億7705萬1000元，增幅9.19%。打著改革大旗，但六年多前他批評的各項補貼不僅多數都存在，選舉年還加碼。

說穿了，農業建設、調整體質，不是優先選項，選票才是。

農委會農民陳吉仲

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