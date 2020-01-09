選前再催票？政院：協助青年創業 解決農民問題

總統大選投票前最後一次行政院會，今天由經濟部報告「挺青年創未來－青年創業圓夢方案」，農委會報告「農業施政成果、檢討與未來重大措施」。行政院長蘇貞昌表示，青年要創業實現夢想，第一步往往最難，因此政府透過「充裕資金、普及服務、打造聚落」3大策略，協助青年創業；農委會也務實檢討各項農業施政，致力解決農民問題。

蘇貞昌指出，投資青年就是投資國家的未來，日前蔡總統已揭示下一階段「投資青年4大政策」，在支持青創方面，未來政府提供的青創貸款，規模將擴大到600億元，100萬元以下的小額青創貸款，更本「從優、從速、從簡」原則辦理；國發基金投資部分，也將從現在的額度調高五倍，4年匡列100億元，以擴大扶持青年創業的量能。

除了支持青年創業外，有關就學貸款的還款寬限期最長展延到8年，以及推動「青年安居租金補貼加倍方案」，還有每年培育1萬名專業技術人才投入新興產業等，他也指示有關部會盡早規畫、積極推動。

在農業部分，蘇貞昌也強調政府目標明確，既要增加農民所得，也要讓國人吃得更安心，成果相當豐碩，歸類有3大成果：照顧農民最多、基礎環境越來越健全、產業競爭力越來越強；此外，去年7月口蹄疫拔針成功，今年5月如果通過OIE（世界動物衛生組織）認定，豬肉就可以重新外銷。

蘇貞昌細數重要農業政策，包括擴大農民健康保險，讓每一個實際從農者都能加入；開辦職災保險，農友每月只要付15元，就可享有4大保險給付；持續擴大農業保險，保費政府最高幫忙出一半，讓農民生產更有保障，不用再看天吃飯，另還補助購買大小型農機具、調降肥料價格等，降低農民生產成本，提高農漁民子女獎助學金。